Silvana Carrión: "Soy una persona incómoda para Rafael López Aliaga, que no conviene a sus intereses"

Se defiende. La exprocuradora Ad Hc del caso Lava Jato Silvana Carrión apuntó contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de estar detrás de su destitución en el cargo que venía ocupando. El partido Renovación Popular se encuentra en la mira de la Procuraduría luego de que el despacho de Carrión solicitara que se lo incluya en las investigaciones de presuntas aportaciones ilícitas para su campaña del 2014. En caso sean hallados culpables, la agrupación política del alcalde de Lima podrían pagar una reparación civil junto contra otras personas jurídicas por más de S/270 millones. Adelantó que evalúa presentar una acción de amparo para revertir su situación.

El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado sustenta su destitución en "pérdida de confianza". ¿Cómo se mide o fundamenta esa "pérdida de confianza" a pesar de que usted logró el cobro de más de S/310 millones a favor del Estado?

Ellos alegan una pérdida de confianza, pero a mí no se me ha notificado ninguna explicación y ningún comunicado del porqué o cuál es la base de la pérdida de confianza. Si bien es cierto, ellos pueden tomar la decisión de cesar a un procurador, lo que pueden hacer en aras para que no sea arbitraria esta decisión, como lo ha sido, es indicar por qué se ha perdido (la confianza).

Entonces, ¿en qué se fundamenta su destitución?

La resolución lo único que señala es que se me da por concluida la designación como procuradora por "pérdida de confianza" y hace referencia a dos informes que se han elaborado dentro de la Sala de Asesoría General del Estado, pero tampoco me han sido notificados. Yo no sé cuál ha sido la evaluación para tomar esta decisión. Lo que sí obra en el acta de debates del Consejo Directivo es que tiene como antecedente los pedidos del alcalde de la Municipalidad de Lima que, entiendo, ha pedido mi destitución. Entonces, esa es la única referencia que tiene esa acta.

Es decir, oficialmente su destitución tiene que ver por los pedidos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga...

Sí, porque eso lo señala el acta del Consejo Directivo. El numeral 2.5 señala que van a dar atención a los pedidos formulados por el alcalde de Lima a la Procuraduría General del Estado y en el 3.5 dice que con 3 documentos presentados por el alcalde y dos informes que, aparentemente, sustentan este pedido. Sobre eso, ellos toman la decisión de cesarme. Está evidenciado que la toma de la decisión se hace por el pedido que hace el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Usted siempre ha estado en la mira de políticos. ¿Las presiones en su contra aumentaron cuando Rafael López Aliaga pide su salida?

Sí... Yo lo he venido comunicando a los medios desde antes de mi cese a la Procuraduría General del Estado. Desde finales de mayo e inicios de junio he venido recibiendo presiones por parte del alcalde de Lima, incluso presión indirectamente a mi WhatsApp, pidiéndome que acepte un pedido que él había formulado para que participara en un procedimiento en el extranjero. Originalmente, había sido presentado por la Procuraduría de la Municipalidad de Lima y un estudio de abogados internacional. Cuando ellos pierden esa moción y es comunicado y fue noticia pública, el 30 de mayo, el alcalde hace ese pedido en aras de poder tratar de salvar este procedimiento. Yo hago una evaluación con mi equipo y el análisis que resultó es que la entidad que mejor posicionada está para participar es la Fiscalía y así se lo comunicamos al alcalde.

Y después qué pasó...

Es en atención a esa evaluación si debíamos participar o no. En todos esos días fue cuando recibía esos mensajes de presión del alcalde en el que dice: "Me estás obligando a salir a la prensa a denunciar este comportamiento". Entonces, lo que él está haciendo es una injerencia directa en mi función como procuradora para evaluar específicamente en que procesos debo participar o no y él lo que estaba haciendo es presionar. Eso vino acompañada de una campaña mediática de todos los días en redes sociales.

¿Y qué pasó con la decisión para que intervenga la Fiscalía?

Cuando comunicamos que la Fiscalía debería participar, él le pide a la procuradora Caruajulca para que amplíe la competencia de la procuraduría Ad Hoc para participar conjuntamente con la MML, para que hagamos defensa común. La Procuradora General emite una resolución, en la cual dispone que intervengamos en este procedimiento y participamos activamente para atender este pedido. No obstante a ello, el alcalde pide a la procuradora mi destitución, a pesar de que yo estaba interviniendo.

Hubo congresistas que la buscaron...

El 9 de junio, un grupo de congresistas de Renovación Popular concurre a la oficina de la Procuraduría General para pedir que me aparten del cargo, porque "no represento los intereses del Estado".

Renovación Popular es investigada por supuestos aportes de ilícitos...

Es importante mencionar que estos hechos se desarrollan en el ámbito de la situación en que la agrupación política Renovación Popular viene siendo investigada como persona jurídica en una carpeta fiscal que estaba a cargo de la Procuraduría Ad Hoc. Es más, no solo está como tercera persona jurídica investigada, sino que se ha solicitado que Renovación Popular ingrese como tercero responsable para el pago de la reparación civil. Entonces, ahí habría un claro conflicto de intereses de la agrupación política y del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

¿El verdadero interés del alcalde de Lima era su destitución para que no se siga investigando a Renovación Popular que antes habría sido Solidaridad Nacional?

Sí. O sea, el interés del alcalde era que a mí me destituyan en medio del pedido que había hecho a la procuraduría Ad Hoc para que se incorpore a Renovación Popular como tercero civil responsable. Ahí es donde él solicita eso. Y luego la destitución solicitada por el alcalde obedece a esos intereses que tiene su agrupación política, que preside la comisión del acuerdo de Odebrecht con el congresista Alejandro Muñante.

Renovación Popular es investigada por este caso. ¿En caso sea hallado culpable, tendría que pagar algún tipo de reparación?

En este caso, en el cual estamos solicitando que la agrupación ingrese tercero civil responsable, la Procuraduría ya ha presentado una acusación civil de alrededor de S/270 millones que tendría que pagar de manera conjunta con otras personas jurídicas y naturales que están implicados.

¿Dentro de esa investigación está incluido el alcalde y/o congresistas que buscaban su salida?

Está incluida la organización política que sabemos que su presidente es el alcalde de la Municipalidad de Lima, solo la persona jurídica.

Si Renovación Popular es hallado culpable y no paga la reparación civil, ¿qué pasaría?

En caso se determine que esa agrupación política es culpable, que son responsables penales y civiles, ellos tienen que pagar la reparación civil y nosotros para hacer el cobro tendríamos que proceder a los embargos sobre los bienes, cuentas y activos de la organización, tal como faculta la norma. Ellos pidieron ser excluidos, pero la procuraduría se opuso. Por eso es que ellos permanecen como investigados.

Entonces, el verdadero interés que estaría detrás de esta solicitud de esta destitución, en la que se fundamenta que fue por pedido del alcalde de Lima, sería más por la investigación que se está llevando contra la Renovación Popular...

Por la investigación que se está llevando contra Renovación Popular y porque el alcalde quiere poner en unos procedimientos en el extranjero al procurador que él quiere y considere, porque parece que le somos incómodos, porque revisamos cada documento que ellos presentan, porque no son rigurosos. En mi caso, soy una persona incómoda para el alcalde Rafael López Aliaga, que no conviene a sus intereses y por eso ha tenido injerencia política y, lamentablemente, la Procuradora General se ha sometido a este poder político.

¿Nunca se sintió respaldada por la Procuradora General, María Caruajulca?

Estoy sorprendida, porque todo ha comenzado a cambiar ante los pedidos del alcalde. La doctora nos dejaba hacer nuestro trabajo de manera autónoma e independiente, sin ninguna interferencia. Sin embargo, a partir de los pedidos que hizo el alcalde, ella cambia su actitud, porque, primero, recibe a un grupo de congresistas de Renovación Popular y lo que le tocaba hacer era defender de cualquier interferencia política, y secundó lo que decía López Aliaga. Esa exposición que ella ha hecho es algo que ninguna procuradora puede permitir, ellos están para proteger de cualquier interferencia política.

Su destitución se da luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mostró su preocupación por el acoso e intimidación contra los fiscales anticorrupción...

Una de esas cartas de la OCDE fue enviada a la doctora María Caruajulca, la ha recibido, pero horas después ha permitido injerencia política, está doblegada ante políticos, por eso digo que es una decisión completamente arbitraria. Va en contra de lo que ellos han pedido.

El representante del Ministerio de Justicia, Juan Cavero, quien recientemente fue colocado por Juan Santiváñez, votó a favor de su destitución. ¿Se jugó en pared con el alcalde de Lima para su separación?

Es extraño. El cambio que se provoca y logra mi destitución es con el cambio de ministro y de su representante en el Consejo Directivo.

¿Esta decisión se puede revertir?

Estoy evaluando presentar una acción de amparo, porque no puede suceder que una entidad que debe cumplir con la legalidad y proteger la autonomía no puede ceder al poder político. Presentaré una acción de amparo para revertir esta decisión.