Trenes en conflicto: ministro de Transportes denuncia amenazas para firmar adenda de proyecto Lima-Chosica

Durante la actividad oficial de inauguración de las nuevas rutas del Corredor Azul, el ministro de Transportes, César Sandoval, ha confirmado que es víctima de amenazas y presiones para firmar una adenda del tren Lima-Chosica, proyecto que su cartera mantiene en disputa con la Municipalidad de Lima.

Aunque no ha mencionado nombres sobre quién sería la persona o entidad que estaría detrás de estas acusaciones, sí afirmó que la presunta demanda que el alcalde Rafael López Aliaga entablaría en su contra por presuntamente frenar el proyecto ferroviario "sí se llama tráfico de influencias".

"Está en juego la vida de las personas, porque además es normativamente legal que se hagan las cosas de acuerdo a los procedimientos. Está en juego la vida y la salud. Yo he recibido, estoy recibiendo presiones y hasta amenazas de denuncias penales, porque quieren que firme una adenda para un privado", declaró a los medios.

López Aliaga amenaza con denuncia penal a César Sandoval

El martes 2 de septiembre, el burgomaestre de Lima informó públicamente que presentaría una denuncia penal contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) por frenar sus esfuerzos de avanzar en el proyecto del tren Lima-Chosica. Desde el Ejecutivo se ha mencionado que dicha iniciativa no contaría con la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

“Este gobierno todo nos bloquea. El tren lo han bloqueado. Pero dado que nos han bloqueado en el tema técnico, vamos a pasar a la acción política. Se anunciará en su momento”, afirmó a medios locales durante la supervisión de obras en la autopista Ramiro Prialé.

En ese sentido, el líder de Renovación Popular cuestionó la designación de Sandoval en el MTC y confirmó posibles medidas legales contra la paralización de la obra. "Yo estoy viendo la parte penal ya, porque esto no puede quedar así. Aquí hay un daño a lo que se llama la rentabilidad social, un daño a la calidad de vida de millones de peruanos. Hay que ver las responsabilidades civiles y penales de este caballero. No puede hacer lo que le da la gana”, indicó.

Sin embargo, Sandoval ha negado esas acusaciones mencionando que, desde el inicio, su sector ha buscado organizar reuniones para evaluar la viabilidad de los denominados 'trenes de Porky'. "Desde el día uno hemos convocado a la Municipalidad de Lima Metropolitana para que se incorpore a la mesa técnica y tratar de buscar la solución de algo que no lo ha generado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones", precisó.

Segundo lote de trenes permanece varado

La República comprobó como el segundo lote de trenes Caltrain, que llegaron a la capital este 25 de agosto, permanecen varados y en mal estado en el Parque de La Muralla, expuestos al frío, las lluvias y con signos de óxido. La nueva flota, junto con la recibida en julio de este año, ahora suma un total de 90 vagones y 19 locomotoras.

En tanto, la MML no ha confirmado ninguna fecha tentativa para el inicio de circulación de las unidades importadas desde California. No obstante, López Aliaga ha indicado que dichos trenes serían almacenados y utilizados como atractivo turístico para que la ciudadanía pueda "ir a verlos, subir y disfrutar de toda la calidad de cómo se vive en otros países”, explicó durante una presentación oficial.

Sumado a ello, el portal La Encerrona accedió, a través de la Ley de Transparencia de los Estados Unidos, a una serie de documentos que revelan que los vagones “donados” habrían tenido un costo superior a los 22 millones de dólares, desmintiendo la versión de que se trataba de un proceso gratuito en el que únicamente debía cubrirse el traslado.

