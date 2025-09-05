Silvana Carrión: destituyen a procuradora ad hoc del caso Lava Jato aceptando pedido de López Aliaga

Según lo resuelto por la Procuraduría General del Estado, el retiro de Carrión responde a lo solicitado por el alcalde de Lima. Foto: difusión

Según lo resuelto por la Procuraduría General del Estado, el retiro de Carrión responde a lo solicitado por el alcalde de Lima. Foto: difusión

La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció la destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato, una decisión que responde a los pedidos reiterados del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pese a que su agrupación política es investigada dentro del mismo proceso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión fue oficializada este viernes 5 de septiembre a través de un comunicado de la PGE, que justificó la medida como una culminación de confianza en la designación de Carrión. Sin embargo, la exprocuradora denunció que se trata del primer caso consumado en el que la institución cede ante presiones políticas. "Es el primer acto consumado en el que la Procuraduría general del estado permite injerencia política, el acta en donde se menciona porque se va a analizar mi caso dice que es a pedido del alcalde de la municipalidad de Lima", señaló.

Carrión sostuvo que la medida responde directamente a los pedidos formulados por López Aliaga, quien en su condición de alcalde y líder de Renovación Popular habría solicitado en al menos tres ocasiones su apartamiento. A ello se suma la presión ejercida por congresistas de esa misma bancada, que incluso acudieron a la Procuraduría General para exigir su salida.

PUEDES VER: OCDE alerta que Perú no protege a fiscales anticorrupción frente al acoso e injerencias políticas

De acuerdo con su versión, la remoción no solo constituye un acto de injerencia, sino que también representa un conflicto de interés, puesto que Renovación Popular enfrenta procesos vinculados al caso Odebrecht. En esa línea, cuestionó que la entidad estatal haya accedido a retirar a quien impulsaba la persecución civil de dicha agrupación.

Carrión también reveló haber sido objeto de hostigamiento por parte de López Aliaga, a través de mensajes enviados directamente a su teléfono. Según explicó, las comunicaciones incluían advertencias sobre la difusión de campañas de desprestigio si no se allanaba a ciertas exigencias en procedimientos judiciales. Pese a que informó de estos hechos a la PGE, afirma que la institución optó por atender los pedidos del burgomaestre capitalino.

"El alcalde presidente del grupo político Renovación Popular, que está incluida en un caso penal en el cual nosotros participamos, hay un evidente conflicto vigente de interés (...) Un grupo de congresistas de Renovación Popular asistió el día 9 de junio a la PGE a pedirle a la procuradora, incluido el congresista Muñante, que es presidente de la comisión Lava Jato, mi apartamiento del cargo (...) Me ha escrito (López Aliaga) en mayo y junio de este año, indicándome, intimidándome de que tenía que tomar la decisión de ingresar al procedimiento de Discovery porque si no iba a publicar varias cosas en prensa (...) Yo lo he comunicado a mi entidad, ellos lo que han hecho es atender los pedidos del alcalde de Lima", dijo vía Canal N.

Procuraduría argumenta destitución de Carrión con “pérdida de confianza”

En el comunicado de la Procuraduría General del Estado informó oficialmente que se daba por concluida la designación de Silvana Carrión al frente de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato. La institución sostuvo que los procesos en curso seguirán su desarrollo normal y sin afectar la defensa de los intereses del Estado.

Sin embargo, según lo explicado por Carrión, la decisión se adoptó tomando en cuenta los pedidos enviados por el alcalde de Lima, lo que refuerza la versión de Carrión sobre la injerencia política. La exfuncionaria ha cuestionado que la pérdida de confianza invocada carece de fundamentos claros, pues hasta hace pocas semanas contaba con respaldo de la PGE.

"Por medios de prensa he podido leer el acta que ha sido publicada del consejo directivo de la Procuraduría. Uno de los puntos dice que en atención a los pedidos que el alcalde de la municipalidad de Lima ha alcanzado a la PGE y es en base a esos pedidos, que son como tres, que finalmente el consejo directivo hace la evaluación y toma la decisión del cese", precisó.

La exprocuradora señaló que resulta contradictorio alegar una falta de confianza cuando no se han expuesto motivos objetivos ni documentados que lo justifiquen. A su juicio, se trata de un apartamiento motivado exclusivamente por presiones externas y no por evaluaciones de desempeño.

"La confianza tiene que tener una causa. ¿Por qué de pronto, hasta la semana pasada, la PGE si tenía confianza en el trabajo que realizábamos nuestros y de pronto hoy día ya perdí la confianza? ¿Por un pedido del alcalde? ¿Cual es la razón que justifica esa perdida de confianza? Tiene que la perdida de confianza ser motivada", comentó.