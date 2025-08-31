HOYSuscripcion LR Focus

Dina Boluarte y Juan Santiváñez apresuran construcción de penal 'El Frontón' sin mayores estudios técnicos

Medida populista. Exjefe del INPE advirtió que el gasto en construcción destinado al proyecto podría ser de 5.000 millones de soles, monto con el que podrían construirse más de 20 cárceles.

En 1986, el penal 'El Frontón' fue clausurado tras la masacre ocurrida en sus instalaciones, que dejó alrededor de 300 prisioneros muertos. Hoy, casi 40 años después, Dina Boluarte y Juan José Santiváñez planean reabrir el establecimiento para recluir a internos acusados de delitos graves. La propuesta parece sustentarse en una realidad innegable: el hacinamiento en las cárceles del país se ha vuelto incontrolable y es necesario reubicar a los reclusos. Sin embargo, esta medida omite una advertencia evidente: el gasto multimillonario que podría representar para el erario nacional.

Pero vayamos por partes: ¿cómo surgió esta iniciativa del Poder Ejecutivo? El ministro Juan José Santiváñez anunció su propuesta de reabrir el penal ubicado en la isla frente a la costa del Callao. Según precisó, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) evaluará el proyecto en una reunión programada para este martes 2 de septiembre. A pesar de que Santiváñez anunció una reunión, la jefa de Estado ya avanza con los pormenores para el desarrollo del proyecto

PUEDES VER: Agente "Maflo", el espía que delató al general Juan Rivero Lazo como cabecilla del grupo Colina

Prueba de ello es la visita que realizó el 31 de agosto la presidenta Dina Boluarte a la isla, donde se prevé construir el nuevo centro penitenciario. Acompañada de Santiváñez y un equipo técnico, la mandataria inspeccionó el terreno para evaluar la viabilidad de la propuesta. Con inusitada rapidez, las gestiones para dar luz verde al proyecto avanzan sin que los expedientes técnicos y las evaluaciones grupales de expertos sean transparentadas con la población.

"Luego de haber hecho una visita al lugar donde existió el penal llamado 'El Frontón' y en respuesta a que este Gobierno trabaja para resolver los problemas del país, (...) estamos tomando la decisión firme de construir en la isla un nuevo centro penitenciario. (...) El hacinamiento es terrible y, (...) en 2009, ya se había entregado el espacio al INPE, pero este lo devolvió. (...) Nuestro Gobierno asume la decisión firme y valiente de construir en el menor tiempo posible este nuevo penal, en el que vamos a albergar a unos 2.000 internos de alta peligrosidad", señaló Boluarte durante una mesa de trabajo.

PUEDES VER: Ni RLA ni Fujimori: resultados de encuestas no garantizan la victoria de quienes ocupan los primeros lugares

Javier Llaque, exjefe del INPE, advierte sobre el gasto multimillonario de reabrir 'El Frontón'

A primera vista, la propuesta parece viable para enfrentar el hacinamiento carcelario. No obstante, los estudios técnicos indican que el costo de construir este centro penitenciario sería extremadamente alto. Javier Llaque, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), estimó que la obra podría costar hasta 5.000 millones de soles.

PUEDES VER: Guillermo Bermejo: "Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra"

"Nosotros calculábamos que el penal 'El Frontón' podría costar casi 5.000 millones de soles. Con ese dinero, podríamos construir 20 penales y prácticamente eliminar el hacinamiento en el país. Pero tienen que ser proyectos viables. (...) Supongamos que nos equivocamos y cuesta solo 3.000 millones: sigue siendo una cifra estratosférica (...)", afirmó en entrevista con una emisora local.

Llaque advirtió que esta no es la mejor alternativa y que se deberían priorizar obras ya avanzadas, que demandarían menos inversión: "Para construir un penal en 'El Frontón', hay que llevar ladrillos en lanchas, contratar embarcaciones y gestionar la construcción de un muelle. (...) No perdamos tiempo, señor ministro. Concretemos las obras que ya están listas. El INPE cuenta con expedientes técnicos terminados. Enfoquémonos en eso, no en proyectos inviables. Sabemos que hay que enviar un mensaje a la población, pero digámosle que vamos a construir cárceles más seguras y con mayor tecnología. Los fondos existen, hay millones disponibles, pero probablemente no se ejecuten", advirtió.

