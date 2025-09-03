Jaime Chincha sobre apertura del penal El Frontón: "El Gobierno desconoce la realidad carcelaria"

Jaime Chincha, comentó sobre la crisis penitenciaria y cuestionó la decisión del Gobierno de priorizar la reapertura del penal de El Frontón en lugar de culminar las obras ya iniciadas en distintas regiones del país e hizo referencia a una investigación publicada el día de hoy en La República.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Gobierno desconoce profundamente la realidad carcelaria. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente hay cinco megapenales a medio construir. Sí, cinco. Están en Ica, Chincha, Cajamarca, Pucallpa y Arequipa. Estos penales, además de tener mayor capacidad de albergue, cuestan menos que la proyectada cárcel en la isla El Frontón. El INPE necesita 760 millones de soles para poner en marcha estos cinco centros penitenciarios, que podrían albergar a 12 000 internos. En cambio, el penal en El Frontón se planea para apenas 2 000 reclusos", señaló.

Chincha también cuestionó la viabilidad económica y técnica del proyecto en la isla El Frontón, al advertir que las cifras oficiales no coinciden con las estimaciones de los expertos y que, mientras tanto, otras obras cruciales permanecen detenidas en distintas regiones del país.

"Según el ministro Santiváñez, ese penal costaría 500 millones de soles, pero especialistas consultados por el diario advierten que la cifra real bordearía los 5 500 millones y que solo tendría 1 000 celdas. Es decir, un proyecto completamente inviable. Mientras tanto, el penal de Cajamarca, diseñado para 2 421 presos, está paralizado desde 2023. En Chincha, con capacidad para 3 493 internos, la obra no avanza desde 2018. Lo mismo ocurre en Ica, donde el proyecto —que podría albergar a 3 168 presos— está abandonado también desde 2018", sostuvo.