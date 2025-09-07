Jaime Chincha: conoce la trayectoria del reconocido periodista de La República que falleció a los 48 años

Jaime Miguel Chincha Ravines, periodista del diario La República, falleció a los 48 años este domingo 7 de septiembre. El motivos de su partida fue producto de un paro cardíaco, según informó su esposa. Chincha, fiel a su estilo y su forma tan peculiar de entrevistas a distintos personajes políticos y mediáticos, marcó una época inigualable del periodismo peruano.

Jaime fue conductor del programa de esa casa periodística, Del Hecho al Dicho, en que alzó su voz en más de una ocasión en defensa de los valores democráticos y derechos humanos. Sus conversaciones pausadas y su risa silenciosa serán parte de un gran legado para las siguientes generaciones y colegas del periodismo.

Jaime Chincha: trayectoria del reconocido periodista de La República

Jaime Chincha nació el 23 de diciembre del 1976. Es un destacado y peculiar periodista, entrevistador y presentados de noticias de la televisión peruana y medios digitales. Además, es conocido por su increíble trabajo en diversos programas de distintos medios de comunicación en el Perú.

Chincha Ravines comenzó su carrera en 1999 como parte del equipo periodístico fundador de Canal N, en el que trabajó como presentador y reportero. Su gran labor resaltó debido a que fue un gran ejemplo de periodista durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Un par de años después, entre 2001 y 2004, migró a otra casa televisiva. En esa oportunidad fue a Frecuencia Latina. Precisamente para el programa de 90 segundos y Contrapunto. Su trabajo se basó en la presentación de noticias y entrevistas. En octubre del 2004, se retiró voluntariamente.