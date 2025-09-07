El emotivo mensaje de Juliana Oxenford a Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

El reconocido comunicador Jaime Chincha, una de las figuras más respetadas del periodismo nacional, falleció a los 48 años, según confirmó el diario La República. Poco después de conocerse la triste noticia, Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje de despedida.

Según las primeras informaciones, un infarto fulminante habría sido la causa de su deceso. Su inesperada partida provocó una ola de tristeza y conmoción en el ámbito periodístico y entre sus seguidores, que lo evocan como un profesional brillante, apasionado y firme defensor de la verdad.

Juliana Oxenford conmueve con su despedida a Jaime Chincha

Sin lugar a dudas, el destacado periodista y conductor marcó un antes y un después en el periodismo peruano, construyendo una trayectoria sólida y respetada desde sus inicios en 1999.

Juliana Oxenford vía Instagram.

La partida de Jaime Chincha ha dejado un vacío enorme en el periodismo peruano y en el corazón de quienes lo conocieron. Su repentina muerte, a los 48 años, generó una ola de tristeza en colegas, amigos y televidentes que seguían de cerca su trayectoria marcada por la pasión, la integridad y la defensa inquebrantable de la verdad.

Entre las múltiples muestras de cariño, destacó la de Juliana Oxenford, quien no pudo ocultar su dolor y recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a su colega y amigo. Con palabras sencillas, pero cargadas de sentimiento, la periodista recordó con afecto a Chincha y conmovió a miles de seguidores que también lamentan profundamente su partida.

“Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico”o”, escribió inicialmente.

La conductora destacó además el profesionalismo y la pasión que siempre acompañaron a Jaime Chincha en su trayectoria, y no dudó en dedicarle unas sentidas palabras de despedida: “Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova”.

