Jaime Chincha sobre denuncia de Karla Ramírez por posible atentado del Mininter: "Al peor estilo del hampa"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', entrevistó a Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, quien el día de ayer publicó un video a través de sus redes sociales, en el que denunció que, una fuente muy confiable, la alertó por un posible ataque contra su persona que sería disfrazado como un crimen de delincuencia común.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, fue alertada por una de sus fuentes de información —como todos los periodistas, ella también recurre a ellas— sobre una situación preocupante: tenían fotos de sus hijos, de su familia y de sus movimientos, al peor estilo del hampa", sostuvo.

Asimismo, Ramírez, mostró su indignación por las recientes declaraciones del jefe de la Dirección de Inteligencia, quien en una entrevista brindada para el medio Willax, mostró su cuestionamiento respecto a la denuncia de la periodista de Panorama e insinuó que Ramírez pretendía buscar una allanamiento.

"El jefe de la Dirección de Inteligencia, en una entrevista con Wilax, llegó a decir algo como: “¿Dónde están las pruebas?”, como si yo tuviera que mostrárselas. Además, insinuó que todo era un invento mío para buscar un allanamiento.

Perdóname, pero qué mente más baja, qué alma tan oscura, por decirlo de algún modo, para pensar que alguien sería capaz de asustar o involucrar a su propia familia con tal propósito. Es un razonamiento totalmente fuera de foco, que además va en la misma línea del discurso mezquino que tuvo el ministro Santiváñez ayer en la mañana, cuando dijo que yo estaba “estresadita”, protestó.