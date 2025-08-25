Jaime Chincha sobre Dina Boluarte y Juan Santiváñez tras su retorno como ministro: "Es el pacto de la impunidad"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', cuestionó el regreso de Juan José Santiváñez al gabinete ministerial. El periodista señaló que el censurado exministro del Interior tiene investigaciones abiertas y actitudes evasivas contra el Ministerio Público.

"Juan José Santiváñez es un personaje altamente cuestionado, y no lo digo yo. Cuando tuvo la misión de entregarse a las mieles del poder (...) En buena parte, esos complots quedaron evidenciados en los audios con el capitán Junior Izquierdo, conocido en el mundo policial como 'Culebra'.

En esos audios se escucha claramente la voz de Juan José Santiváñez, una voz que coincide con su timbre y sonoridad. Sin embargo, desde que fue ministro del Interior ha hecho lo imposible por evitar una verificación técnica. Cuando le pidieron el celular, primero se negó a entregarlo y luego lo entregó completamente reseteado, sin datos, en un acto que fue una burla", sostuvo.

Asimismo, aseguró que existe un pacto mafioso entre el poder ejecutivo y legislativo y que si aún existe un poco de decencia en el Congreso, deberían censurar al ministro de Justicia de manera inmediata.

"Y así, entre burlas y maniobras, ha ido escalando, cumpliendo además cada capricho de la señora Boluarte. Cuando llegó a ser ministro del Interior, se distanció de “Culebra”, con quien había conversado antes de asumir el cargo porque él quería el fajín ministerial.

En esos diálogos hay información muy reveladora que en su momento salió a la luz: insultos hacia el periodista Marcos Sifuentes, referencias al “cofre”, incluso comentarios sobre información privada de la presidenta Dina Boluarte. La pregunta que queda es: ¿le sabe algo Santiváñez a Boluarte? Todo apunta a que estamos frente a un verdadero pacto de impunidad", señaló.