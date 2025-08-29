Jaime Chincha sobre propuesta de Santiváñez para reabrir 'El Frontón': "No hay duda que es una cortina de humo"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', criticó la propuesta de Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y censurado ministro del Interior, quien deslizó la idea de re abrir 'El Frontón' como parte de las medidas para resolver el hacinamiento en los penales. Chincha aseguró que muchos expertos refieren que eso requiere de un gasto descomunal porque no hay nada en esa zona.

"No hay duda que es una cortina de humo, ¿no? Porque el señor el señor Santiváñez está hasta el cuello ahorita. ¿Cuánto, por ejemplo, costaría reabrir el frontón? ¿Cuánto creen que cuesta reabrir el Frontón? Algunos expertos han dado algunas explicaciones. Para empezar hay que tener en cuenta que el transporte es fundamental. ir y venir, ir y venir del puerto a la isla. De la isla al puerto tienen que haber los relevos. ¿Cuánto cuesta eso? montón de plata, combustible, además no hay luz, les decía, no hay no hay agua y no hay nada", sostuvo.

Asimismo, Chincha recordó que no es la primera vez que se presentan proyectos o ideas con relación al anterior centro penitenciario y dijo que esas personas no conocen qué es lo que se necesita para ponerla en funcionamiento y criticó que eso no funcionaría para reducir la criminalidad.

"El congresista Muñante ya anteriormente ha presentado un proyecto para re abrir el Frontón, el congresista Alejandro Soto, expresidente del Congreso de La República, también lo hizo en su momento, pero no tienen idea. No tienen idea. Además, claro como no es su plata proponen nomás, porque, según ellos, los delincuentes de alta peligrosidad van a estar ahí en la isla. Ese penal data de finales del siglo XX y terminó cuando ocurrió la matanza del Frontón en el año 86. Santiváñez está jugando a los efectos de humo y está lanzando fuegos artificiales", señaló.