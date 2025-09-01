HOYSuscripcion LR Focus

Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai
Política

Jaime Chincha sobre acusaciones contra ministro Santiváñez: "Es de terror"

El periodista comentó sobre la acusación fiscal contra Santiváñez y la denuncia de la periodista Karla Ramírez.

Jaime Chincha rechazó la designación de Santiváñez como ministro de Justicia. Foto: composición LR
Jaime Chincha rechazó la designación de Santiváñez como ministro de Justicia. Foto: composición LR

El periodista Jaime Chincha resaltó la gravedad de las acusaciones contra el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, respecto a la acusación fiscal en su contra de presuntamente integrar una organización criminal y la denuncia de la periodista Karla Ramírez, quien lo responsabilizó de un posible ataque para afectarla.

"Ha sido señalado de ser parte de una red de corrupción. También, la periodista Karla Ramírez lo ha acusado de posibles ataques en su contra. Ella de manera muy valiente y prolija ha venido denunciando a Santiváñez, al comandante Zanabria y todo un cogollo policial que realmente es de terror tal como ella lo ha demostrado en Panorama", dijo.

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Acusaciones contra ministro Santiváñez

La Fiscalía ha acusado a Juan José Santiváñez de liderar una organización criminal durante su gestión como titular del Ministerio del Interior. Según documentos del Ministerio Público a los que accedió La República, esta red habría cobrado 180.000 dólares a cambio de beneficios ilegales. De ese monto, 160.000 dólares se habrían recaudado mediante una negociación privada vinculada a la recuperación de una instalación minera a través de un operativo policial.

Los primeros 20.000 dólares, presuntamente obtenidos por la red liderada por el actual ministro de Justicia, habrían provenido del exjefe de la Policía Nacional del Perú, Gregorio Villalón Trillo.

De acuerdo con los avances de la investigación, testigos protegidos han señalado que varios suboficiales y oficiales de la PNP habrían actuado como operadores de esta organización, incluso hostigando a quienes colaboraban con la justicia.

En una reunión realizada a fines del 2024 entre Percy Tenorio, señalado como operador de la red de Santiváñez, y Marco Palacios, este último habría solicitado al entonces ministro del Interior, a través de una llamada telefónica, que evitara el retiro de los generales PNP David Pablo Villanueva Yana y Gregorio Martín Villalón Trillo.

