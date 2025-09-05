Ley de Amnistía: Corte IDH ratifica que es inaplicable y viola la Convención Americana
Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que compete al Estado en su conjunto, sus diferentes órganos y operadores de justicia ejercer el control de convencionalidad y no aplicar la Ley de Amnistía
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó la resolución de medidas urgentes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que señala que la Ley de Amnistía para los procesados y condenados por las muertes, desapariciones y torturas cometidas entre 1980 y 2000, es inaplicable porque viola la Convención Americana, de la que Perú forma parte. Insta al Estado y, en especial a los jueces a no conceder dicho beneficio hasta que el tribunal supranacional se pronuncie por el tema de fondo
