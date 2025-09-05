HOYSuscripcion LR Focus

Política

Daniel Urresti busca acogerse a ley del Congreso y anular sentencia por caso Hugo Bustíos

El exministro condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos invoca a la ley de amnistía, que fue aprobada sin observaciones del Ejecutivo y que ha sido acusada de poner en riesgo la justicia para las víctimas del conflicto armado interno.

Daniel Urresti pide acogerse a ley del Congreso para salir en libertad. Foto: composición LR
Daniel Urresti pide acogerse a ley del Congreso para salir en libertad. Foto: composición LR

Daniel Urresti, sentenciado en 2023 a doce años de cárcel por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, busca revertir el fallo que lo mantiene en prisión. Su defensa presentó un pedido de nulidad alegando que la ley aprobada por el Congreso, que otorga amnistía a violadores de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

En audiencia judicial, su abogado sostuvo que el Estatuto de Roma, que reconoce estos crímenes como imprescriptibles, recién entró en vigor en 2002 y no puede aplicarse retroactivamente a los hechos de 1988. "Solicito se declare nulo todo el proceso penal, le aplicaron de forma retroactiva el Estatuto de Roma", señaló.

La norma a la que intenta acogerse ha sido llamado por los familiares de víctimas como la 'ley de la impunidad', ya que podría beneficiar a militares y exagentes del Estado involucrados en masacres y ejecuciones extrajudiciales.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que su aplicación pone en riesgo procesos emblemáticos como Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca y Cayara, y contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cabe recordar que la Corte Suprema ya había señalado en 2024 que el asesinato de Hugo Bustíos constituía una grave violación de derechos humanos, razón por la cual era imprescriptible aun sin la tipificación de lesa humanidad. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva ley, los abogados de Urresti han encontrado un tecnicismo legal para intentar revertir su condena.

