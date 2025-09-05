Delia Espinoza se enfrenta a Eduardo Arana por presupuesto de la Fiscalía: "No se equivoque, somos una buena gestión"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se defendió de los cuestionamientos del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien acusó al Ministerio Público de no ejecutar de manera adecuada el presupuesto asignado por el Ejecutivo.

"Ayer, prácticamente ha faltado a la verdad, porque no ha explicado completo y ha dado la falsa impresión de que no habría una buena gestión, que no se estaría cumpliendo. Está desmereciendo la presente gestión", dijo en una conferencia de prensa en Puno.

"Señor Arana, no se equivoque, somos una buena gestión. Denos los 81 millones y se lo voy a demostrar a fin de año. Ya pasamos el 60% de ejecución y vamos a llegar a la meta a diferencia de otras entidades públicas", agregó.

Como se recuerda, El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, rechazó el último miércoles que el Ejecutivo haya limitado el presupuesto destinado al Ministerio Público. Aclaró que todas las instituciones del Estado reciben recursos bajo criterios de austeridad y que, en el caso específico de la Fiscalía, esta dispone de más de 80 millones de soles que aún no han sido ejecutados.

Según dijo, ese dinero debería ser utilizado antes de fin de año para impulsar la digitalización de procesos, como la carpeta fiscal electrónica.

Ente estas declaraciones, Delia Espinoza afirmó que los fondos mencionados tienen asignaciones específicas que no pueden redirigirse sin incurrir en malversación. Precisó que la ejecución se realizará de manera gradual conforme al cronograma previsto.

Asimismo, también Espinoza cuestionó al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, por no atender las reuniones en las que se debía abordar el presupuesto de la institución. Además, señaló que el ministro no respeta su investidura e indicó que, cuando estuvo al frente del Ministerio de Transportes en 2024, dejó sin ejecutar más de 1.200 millones de soles.