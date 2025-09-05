HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Salieron de prisión y clima de campaña electoral | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Delia Espinoza se enfrenta a Eduardo Arana por presupuesto de la Fiscalía: "No se equivoque, somos una buena gestión"

La fiscal de la Nación se defendió de los cuestionamientos del premier Eduardo Arana, quien la acusó de no haber ejecutado biene el presupuesto asignado al Ministerio Público por el Ejecutivo.

Delia Espinoza le responde con todo a Eduardo Arana. Foto: Sebastián Blanco / LR
Delia Espinoza le responde con todo a Eduardo Arana. Foto: Sebastián Blanco / LR

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se defendió de los cuestionamientos del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien acusó al Ministerio Público de no ejecutar de manera adecuada el presupuesto asignado por el Ejecutivo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Ayer, prácticamente ha faltado a la verdad, porque no ha explicado completo y ha dado la falsa impresión de que no habría una buena gestión, que no se estaría cumpliendo. Está desmereciendo la presente gestión", dijo en una conferencia de prensa en Puno.

PUEDES VER: Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

lr.pe

"Señor Arana, no se equivoque, somos una buena gestión. Denos los 81 millones y se lo voy a demostrar a fin de año. Ya pasamos el 60% de ejecución y vamos a llegar a la meta a diferencia de otras entidades públicas", agregó.

Como se recuerda, El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, rechazó el último miércoles que el Ejecutivo haya limitado el presupuesto destinado al Ministerio Público. Aclaró que todas las instituciones del Estado reciben recursos bajo criterios de austeridad y que, en el caso específico de la Fiscalía, esta dispone de más de 80 millones de soles que aún no han sido ejecutados.

Según dijo, ese dinero debería ser utilizado antes de fin de año para impulsar la digitalización de procesos, como la carpeta fiscal electrónica.

Ente estas declaraciones, Delia Espinoza afirmó que los fondos mencionados tienen asignaciones específicas que no pueden redirigirse sin incurrir en malversación. Precisó que la ejecución se realizará de manera gradual conforme al cronograma previsto.

Asimismo, también Espinoza cuestionó al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, por no atender las reuniones en las que se debía abordar el presupuesto de la institución. Además, señaló que el ministro no respeta su investidura e indicó que, cuando estuvo al frente del Ministerio de Transportes en 2024, dejó sin ejecutar más de 1.200 millones de soles.

Notas relacionadas
Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

LEER MÁS
Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

LEER MÁS
Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía alerta recorte de presupuesto de S/145 millones para el 2026: Peritajes y operativos se verían afectados

Fiscalía alerta recorte de presupuesto de S/145 millones para el 2026: Peritajes y operativos se verían afectados

LEER MÁS
Betssy Chávez: denuncian a juez Juan Carlos Checkley por abuso de autoridad tras liberación de exministra

Betssy Chávez: denuncian a juez Juan Carlos Checkley por abuso de autoridad tras liberación de exministra

LEER MÁS
Santiváñez interfirió en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera

Santiváñez interfirió en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera

LEER MÁS
Martín Vizcarra y Betssy Chávez en libertad: expresidente rechaza intención de fuga y exministra afronta nuevo pedido de prisión

Martín Vizcarra y Betssy Chávez en libertad: expresidente rechaza intención de fuga y exministra afronta nuevo pedido de prisión

LEER MÁS
Betssy Chávez oficialmente sale en libertad, pero permanecerá internada en la clínica Cayetano Heredia

Betssy Chávez oficialmente sale en libertad, pero permanecerá internada en la clínica Cayetano Heredia

LEER MÁS
Comisión de Justicia busca sancionar a periodistas que difundan chats y correos vinculados a investigaciones

Comisión de Justicia busca sancionar a periodistas que difundan chats y correos vinculados a investigaciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota