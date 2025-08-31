HOYSuscripcion LR Focus

"Disolver, disolver": Heduardicidio compara las maniobras del Gobierno para sacar a Perú de la Corte IDH con la dictadura de los 90

El artista recuerda el mensaje a la Nación del dictador de los noventa en el que quebraba el orden constitucional del Perú y revive ese momento retratando las maniobras del Ejecutivo contra la Corte IDH.

Heduardicidio compara al Gobierno con el discurso del dictador Alberto Fujimori en contra de la Corte IDH. Foto: Composición/LR
Heduardicidio compara al Gobierno con el discurso del dictador Alberto Fujimori en contra de la Corte IDH. Foto: Composición/LR

El Heduardicidio de hoy, domingo 31 de agosto, compara las maniobras del Gobierno de Dina Boluarte para retirar al Perú de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el mensaje a la Nación del dictador de los años noventa, en el que se quebraba el orden constitucional y se atentaba contra la democracia: "Disolver, disolver". Esta pintura trae a la memoria cómo en 1999 el póstumo autoritario intentó sacar al país de la instancia internacional para evitar fallos judiciales en su contra, pero, solo un año después, su régimen cayó.

Heduardicidios de hoy, domingo 31 de agosto

Heduardicidios de hoy, domingo 31 de agosto

