"Disolver, disolver": Heduardicidio compara las maniobras del Gobierno para sacar a Perú de la Corte IDH con la dictadura de los 90

Heduardicidio compara al Gobierno con el discurso del dictador Alberto Fujimori en contra de la Corte IDH. Foto: Composición/LR

El Heduardicidio de hoy, domingo 31 de agosto, compara las maniobras del Gobierno de Dina Boluarte para retirar al Perú de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el mensaje a la Nación del dictador de los años noventa, en el que se quebraba el orden constitucional y se atentaba contra la democracia: "Disolver, disolver". Esta pintura trae a la memoria cómo en 1999 el póstumo autoritario intentó sacar al país de la instancia internacional para evitar fallos judiciales en su contra, pero, solo un año después, su régimen cayó.

