"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Parlamentario cuestionó procesos contra Vizcarra y Betssy Chávez. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Créditos: Composición LR.

El congresista por Arequipa, Jaime Quito, cuestionó las intenciones del régimen de Dina Boluarte para retirar al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este miércoles 27 de agosto, la presidenta anunció la elaboración de un proyecto de ley para allanar dicho camino.

"Lo que el gobierno (de Dina Boluarte) quiere es impunidad total (…) La misma CIDH ha dicho que no hay ningún tipo de amnistía (para policías y militares) por violación de derechos humanos", señaló Quito.

El parlamentario opinó que Boluarte también busca blindarse de futuras condenas en el sistema de justicia interamericano por las masacres del 2022 y 2023, que acabaron con 50 peruanos fallecidos.

Quito reconoció que las intenciones del régimen de Boluarte tendrán apoyo de la mayoría del Congreso, que opera como un aliado. Opinó que la única esperanza para evitar tal propósito, es que el proceso se lleve de forma regular y que según los plazos, sea visto por otro Congreso.

"Esa la única esperanza, porque este Congreso y este régimen de Boluarte van a hacer cualquier cosa", aseveró.

Allanamiento a hermano de Boluarte

En otro momento, Quito se refirió al allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Recordó que esta última diligencia fiscal no es por el caso 'Wayquis en la Sombra', sino por presuntos nexos con el ministro de Justicia Juan José Santiváñez en la comisión de ilícitos.

Según Quito, las investigaciones del Ministerio Público van descubriendo nuevas irregularidades en el entorno de la presidenta. "Si vamos siguiendo el hilo, vamos a llegar a Palacio de Gobierno", afirmó.

Añadió que el reciente nombramiento de Santiváñez en el Ministerio de Justicia tiene como fin allanar el proceso de salida del Perú de la CIDH.

Cuestiona irregularidades en carcelería de Martín Vizcarra y Betssy Chávez

Finalmente, el parlamentario de izquierda opinó sobre el nuevo cambio de penal contra el expresidente Martín Vizcarra, quien cumple prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua.

El legislador remarcó que es posible que Vizcarra sea culpable, no obstante, precisó que el constante cambio de carcelería demuestra un ensañamiento. "Creo que hay venganza política contra Vizcarra".

Además, responsabilizó al Gobierno por las consecuencias a la salud y vida de la expremier Betssy Chávez, quien sigue en huelga de hambre en reclamo contra el INPE por presuntos maltratos en su carcelería (cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo).

"Es responsabilidad de Dina Boluarte lo que pase con su salud", sentenció Jaime Quito.