HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Política

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Parlamentario criticó movidas del Ejecutivo y Congreso para sacar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Parlamentario cuestionó procesos contra Vizcarra y Betssy Chávez.
Parlamentario cuestionó procesos contra Vizcarra y Betssy Chávez. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Créditos: Composición LR.

El congresista por Arequipa, Jaime Quito, cuestionó las intenciones del régimen de Dina Boluarte para retirar al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este miércoles 27 de agosto, la presidenta anunció la elaboración de un proyecto de ley para allanar dicho camino.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Lo que el gobierno (de Dina Boluarte) quiere es impunidad total (…) La misma CIDH ha dicho que no hay ningún tipo de amnistía (para policías y militares) por violación de derechos humanos", señaló Quito.

Puedes ver: Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

lr.pe

El parlamentario opinó que Boluarte también busca blindarse de futuras condenas en el sistema de justicia interamericano por las masacres del 2022 y 2023, que acabaron con 50 peruanos fallecidos.

Quito reconoció que las intenciones del régimen de Boluarte tendrán apoyo de la mayoría del Congreso, que opera como un aliado. Opinó que la única esperanza para evitar tal propósito, es que el proceso se lleve de forma regular y que según los plazos, sea visto por otro Congreso.

"Esa la única esperanza, porque este Congreso y este régimen de Boluarte van a hacer cualquier cosa", aseveró.

Allanamiento a hermano de Boluarte

En otro momento, Quito se refirió al allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Recordó que esta última diligencia fiscal no es por el caso 'Wayquis en la Sombra', sino por presuntos nexos con el ministro de Justicia Juan José Santiváñez en la comisión de ilícitos.

Según Quito, las investigaciones del Ministerio Público van descubriendo nuevas irregularidades en el entorno de la presidenta. "Si vamos siguiendo el hilo, vamos a llegar a Palacio de Gobierno", afirmó.

Añadió que el reciente nombramiento de Santiváñez en el Ministerio de Justicia tiene como fin allanar el proceso de salida del Perú de la CIDH.

Puedes ver: Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

lr.pe

Cuestiona irregularidades en carcelería de Martín Vizcarra y Betssy Chávez

Finalmente, el parlamentario de izquierda opinó sobre el nuevo cambio de penal contra el expresidente Martín Vizcarra, quien cumple prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua.

El legislador remarcó que es posible que Vizcarra sea culpable, no obstante, precisó que el constante cambio de carcelería demuestra un ensañamiento. "Creo que hay venganza política contra Vizcarra".

Además, responsabilizó al Gobierno por las consecuencias a la salud y vida de la expremier Betssy Chávez, quien sigue en huelga de hambre en reclamo contra el INPE por presuntos maltratos en su carcelería (cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo).

"Es responsabilidad de Dina Boluarte lo que pase con su salud", sentenció Jaime Quito.

Notas relacionadas
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

LEER MÁS
Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

LEER MÁS
Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

LEER MÁS
Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

LEER MÁS
Betssy Chávez cumple cuatro días en huelga de hambre y su abogado denuncia que "INPE la sentenció a muerte"

Betssy Chávez cumple cuatro días en huelga de hambre y su abogado denuncia que "INPE la sentenció a muerte"

LEER MÁS
Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

Martín Vizcarra retorna a Barbadillo: expresidente es trasladado desde el penal de Ancón II

LEER MÁS
Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

Dina Boluarte aprovechó caso Martín Vizcarra para asegurarse un sitio en Barbadillo en caso sea detenida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota