HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Sociedad

Arequipa en alerta por oleajes anómalos: autoridades advierten que continuarán hasta el fin de semana

Según indica la DHN, en Arequipa se prevé una ligera intensidad, por lo que se recomienda a las personas tomar precauciones.

Las playas estarán con oleajes anómalos hasta el 31 de agosto.
Las playas estarán con oleajes anómalos hasta el 31 de agosto. | Foto: Radio Marañon

Según indica la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, en el sur se presentarán oleajes anómalos con ligera intensidad, especialmente en la región Arequipa, San Juan de Marcona y Tacna. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones ante este fenómeno.

El aviso emitido por el Oleaje N.º 39 señala que el oleaje anómalo del 27 de agosto se presentó con ligera intensidad. El día 28 se observará con normalidad. La presencia de oleajes anómalos está prevista desde el 29 hasta el 31 de agosto, con mayor intensidad, por lo que se tomarán medidas en las zonas costeras.

PUEDES VER: Descubren a postulante en Arequipa con dispositivos camuflados en la ropa: postulaba a la carrera de Medicina

lr.pe

Alerta en Arequipa por oleajes anómalos

Este fenómeno se presentará en playas abiertas y semiabiertas. Por ello, los pescadores artesanales de Matarani solo están enviando pocas embarcaciones, a pesar de que se ha reanudado la pesca de pota. Además, se advierte a la población evitar realizar actividades pesqueras o ingresar al mar, ya que podrían poner en riesgo su vida.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Islay ha tomado medidas con montículos de arena y maquinaria, con el fin de utilizarlos como protección y evitar que el agua ingrese a la zona. Asimismo, junto con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, se realizan trabajos de limpieza y rehabilitación en las áreas afectadas por lluvias y marejadas.

PUEDES VER: Apagón en seis regiones del sur de Perú: Osinergmin confirma restauración completa del servicio tras corte de luz masivo

lr.pe

¿Qué tan peligrosos son los oleajes anómalos?

Según indican los especialistas, este fenómeno consiste en que las olas del mar alcanzan una altura superior en más del 50 % a lo normal, por lo que puede ser peligroso para las personas que realizan actividades pesqueras. Ante esto, se recuerda que el fin de semana pasado una lancha en Ocean Seafood terminó hundida y en La Planchada varias resultaron dañadas por los fuertes oleajes.

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) informó que se redujo a 77 la cantidad de puertos que no se encuentran operando, de los cuales 9 pertenecen a la zona sur.
Estos son: las caletas de Atico, La Planchada, Quilca y El Faro; el puerto de Matarani (muelle Ocean Fish); el terminal portuario Tisur “C”; el Terminal Multiboyas Monte Azul; el Terminal Multiboyas Mollendo; y el terminal portuario “F”.

Notas relacionadas
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: conoce zonas sin servicio del 27 al 29 de agosto

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: conoce zonas sin servicio del 27 al 29 de agosto

LEER MÁS
Trabajadores mineros de San Juan de Chorunga realizan huelga indefinida por mejoras salariales

Trabajadores mineros de San Juan de Chorunga realizan huelga indefinida por mejoras salariales

LEER MÁS
Arequipa: revisa horarios y zonas afectadas de corte de luz de hoy según Seal

Arequipa: revisa horarios y zonas afectadas de corte de luz de hoy según Seal

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

LEER MÁS
Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

LEER MÁS
Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

LEER MÁS
Alias 'El Ingeniero' estaría detrás de las falsas ofertas del trabajo en España: tenía 29 denuncias de estafa

Alias 'El Ingeniero' estaría detrás de las falsas ofertas del trabajo en España: tenía 29 denuncias de estafa

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota