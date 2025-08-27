Arequipa en alerta por oleajes anómalos: autoridades advierten que continuarán hasta el fin de semana

Según indica la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, en el sur se presentarán oleajes anómalos con ligera intensidad, especialmente en la región Arequipa, San Juan de Marcona y Tacna. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones ante este fenómeno.

El aviso emitido por el Oleaje N.º 39 señala que el oleaje anómalo del 27 de agosto se presentó con ligera intensidad. El día 28 se observará con normalidad. La presencia de oleajes anómalos está prevista desde el 29 hasta el 31 de agosto, con mayor intensidad, por lo que se tomarán medidas en las zonas costeras.

Alerta en Arequipa por oleajes anómalos

Este fenómeno se presentará en playas abiertas y semiabiertas. Por ello, los pescadores artesanales de Matarani solo están enviando pocas embarcaciones, a pesar de que se ha reanudado la pesca de pota. Además, se advierte a la población evitar realizar actividades pesqueras o ingresar al mar, ya que podrían poner en riesgo su vida.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Islay ha tomado medidas con montículos de arena y maquinaria, con el fin de utilizarlos como protección y evitar que el agua ingrese a la zona. Asimismo, junto con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, se realizan trabajos de limpieza y rehabilitación en las áreas afectadas por lluvias y marejadas.

¿Qué tan peligrosos son los oleajes anómalos?

Según indican los especialistas, este fenómeno consiste en que las olas del mar alcanzan una altura superior en más del 50 % a lo normal, por lo que puede ser peligroso para las personas que realizan actividades pesqueras. Ante esto, se recuerda que el fin de semana pasado una lancha en Ocean Seafood terminó hundida y en La Planchada varias resultaron dañadas por los fuertes oleajes.

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) informó que se redujo a 77 la cantidad de puertos que no se encuentran operando, de los cuales 9 pertenecen a la zona sur.

Estos son: las caletas de Atico, La Planchada, Quilca y El Faro; el puerto de Matarani (muelle Ocean Fish); el terminal portuario Tisur “C”; el Terminal Multiboyas Monte Azul; el Terminal Multiboyas Mollendo; y el terminal portuario “F”.