HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Política

Chincha sobre defensa peruana ante la CIDH por ley de amnistía: "Vergüenza ajena que ellos representen al estado"

El periodista cuestionó duramente la postura del Estado peruano ante la Corte IDH por la defensa de la controvertida ley de amnistía y señaló que el Gobierno está avalando la impunidad.

Jaime Chincha criticó a la defensa del estado peruano ante la CIDH. Foto: composición LR
Jaime Chincha criticó a la defensa del estado peruano ante la CIDH. Foto: composición LR

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho' cuestionó el accionar del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y dijo que los familiares de las víctimas del conflicto armado merecen justicia. Además, cuestionó que no evalúe caso por caso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Al final las víctimas terminan siendo militares, policías y comités de autodefensa, como hizo Fujimori con los sentenciados por terrorismo, ¿qué hizo Fujimori? Alberto Fujimori en el año 1996 conformó una comisión de indultos para revisar caso por caso de quienes habían sentenciados por ser terroristas y que al final no lo fueron y liberaron a quienes habían sido acusados injustamente y se hizo justicia con el aval de Fujimori, ¿por qué ahora no se puedo haber lo mismo?", interrogó el periodista.

PUEDES VER: Congreso: Subcomisión acata fallo del TC y congela denuncias constitucionales contra Dina Boluarte hasta 2026

lr.pe

Asimismo, Chincha, criticó los argumentos de la defensa del estado peruano por proponer que se cierren heridas; sin embargo, señaló que los familiares de las víctimas no podrían encontrar justicia cuando los asesinos de sus seres queridos se encuentren en libertad.

"Qué arroz con mango. Para los familiares de las víctimas no se puede cerrar una herida si el asesino disfrazado de militar, violó , secuestró, mató gente inocente. Les vuelvo a decir el ejemplo porque creo que es un ejemplo impactante, estás en tu casa, con tu familia y de pronto llega el ejército, los ponen de rodillas y ves cómo matan a la tía, a la abuela. Y tú te quedarías tranquilo. No te quedarías tranquilo hasta que tengas justicia", sostuvo.

Notas relacionadas
Presidente de la CIDH sobre Ley de Amnistía: "Perú ha incumplido decisiones de la Corte IDH"

Presidente de la CIDH sobre Ley de Amnistía: "Perú ha incumplido decisiones de la Corte IDH"

LEER MÁS
CIDH rechaza Ley de Amnistía promulgada por Boluarte: "Están beneficiando a torturadores, violadores, asesinos"

CIDH rechaza Ley de Amnistía promulgada por Boluarte: "Están beneficiando a torturadores, violadores, asesinos"

LEER MÁS
Dina Boluarte vuelve a atacar a la CIDH y asegura que no permitirá su intervención en ley de amnistía

Dina Boluarte vuelve a atacar a la CIDH y asegura que no permitirá su intervención en ley de amnistía

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

LEER MÁS
RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

LEER MÁS
César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

LEER MÁS
Presidente de la CIDH sobre Ley de Amnistía: "Perú ha incumplido decisiones de la Corte IDH"

Presidente de la CIDH sobre Ley de Amnistía: "Perú ha incumplido decisiones de la Corte IDH"

LEER MÁS
Congreso: Subcomisión acata fallo del TC y congela denuncias constitucionales contra Dina Boluarte hasta 2026

Congreso: Subcomisión acata fallo del TC y congela denuncias constitucionales contra Dina Boluarte hasta 2026

LEER MÁS
Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota