Chincha sobre defensa peruana ante la CIDH por ley de amnistía: "Vergüenza ajena que ellos representen al estado"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho' cuestionó el accionar del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y dijo que los familiares de las víctimas del conflicto armado merecen justicia. Además, cuestionó que no evalúe caso por caso.

"Al final las víctimas terminan siendo militares, policías y comités de autodefensa, como hizo Fujimori con los sentenciados por terrorismo, ¿qué hizo Fujimori? Alberto Fujimori en el año 1996 conformó una comisión de indultos para revisar caso por caso de quienes habían sentenciados por ser terroristas y que al final no lo fueron y liberaron a quienes habían sido acusados injustamente y se hizo justicia con el aval de Fujimori, ¿por qué ahora no se puedo haber lo mismo?", interrogó el periodista.

Asimismo, Chincha, criticó los argumentos de la defensa del estado peruano por proponer que se cierren heridas; sin embargo, señaló que los familiares de las víctimas no podrían encontrar justicia cuando los asesinos de sus seres queridos se encuentren en libertad.

"Qué arroz con mango. Para los familiares de las víctimas no se puede cerrar una herida si el asesino disfrazado de militar, violó , secuestró, mató gente inocente. Les vuelvo a decir el ejemplo porque creo que es un ejemplo impactante, estás en tu casa, con tu familia y de pronto llega el ejército, los ponen de rodillas y ves cómo matan a la tía, a la abuela. Y tú te quedarías tranquilo. No te quedarías tranquilo hasta que tengas justicia", sostuvo.