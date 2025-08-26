HOYSuscripcion LR Focus

Política

Betssy Chávez cumple cuatro días en huelga de hambre y su abogado denuncia que "INPE la sentenció a muerte"

A través de redes sociales, Raúl Noblecilla advirtió que la jefa de seguridad, denunciada por presuntamente pertenecer a una organización criminal, será quien evalúe el traslado de su defendida.

Raúl Noblecilla denuncia que el INPE ha sentenciado a Betssy Chávez a muerte. Foto: difusión
Raúl Noblecilla denuncia que el INPE ha sentenciado a Betssy Chávez a muerte. Foto: difusión

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, denunció, a través de redes sociales, que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha devuelto el expediente de traslado de su defendida y que será evaluado nuevamente por la jefa de seguridad del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, funcionaria que, según la defensa, está denunciada por presuntamente integrar una organización criminal.

Asimismo, la defensa sostuvo que esta decisión no solo retrasa el proceso, sino que pone en mayor riesgo la vida de la ex primera ministra, quien lleva cuatro días en huelga de hambre seca.

"No hay duda de que el régimen busca eliminar a Betssy Chávez. Se acerca el final. La han sentenciado a muerte", escribió Noblecilla en X.

Memorando INPE.

Memorando INPE.

El documento, firmando por Víctor Hugo Niquen Flores, subdirector de seguridad penitenciaria, argumenta que el informe carece de fundamentos técnicos y solicita que se elabore uno nuevo por parte de la jefa de seguridad. El abogado de Chávez señala que esta medida es una maniobra burocrática que impide que su patrocinada sea trasladada a un penal en el que ya no sufra abusos.

Cabe recordar que la ex presidenta del Consejo de Ministros cumple una prisión preventiva en el Anexo de Mujeres de Chorrillos por su participación en el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. Un informe médico del INPE detalló que su salud es crítico y le quedarían tan solo dos días de vida si sigue sin ingerir ningún tipo de alimento.

