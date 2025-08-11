Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Sábado 9 de agosto. 10 de la mañana. En Juliaca, el reconocido director de cine Javier Corcuera llevará a cabo el estreno mundial de su nuevo documental, Uyariy. No deja de llamar la atención de que lo haga en Juliaca y no en algún prestigioso festival de cine del mundo. Por cierto, Uyariy se proyectará los próximos días viernes 15 y sábado 16 de agosto en el Festival de Cine de Lima PUCP, pero “yo lo quise hacer primero en Juliaca, con los familiares de las víctimas”, declara Javier Corcuera para La República.

Tras la llegada al poder de Dina Boluarte, a finales de 2022, como bien recordamos, miles de peruanos del sur del país se levantaron para pedir nuevas elecciones. Más allá del reclamo, lo que vimos todos fue una respuesta, o, mejor dicho, una masacre, por parte de las fuerzas del orden. El número de víctimas no admite discusión: murieron 50 ciudadanos (incluyendo niños y adolescentes) como resultado de la represión. A la fecha, no hay ni un solo responsable y sí una clara intención de no tener ninguno.

En esos días, el país seguía en vivo y en directo cómo la policía sumaba muertes, siendo el 9 de enero de 2023 uno de los que más muertos tuvo: 18.

Javier Corcuera se encontraba en Lima por esos días y se dijo: “Algo tengo que hacer, esto no puede estar sucediendo”. No pasó mucho tiempo para que reciba la llamada de Mariano Agudo, director de fotografía con el que Corcuera lleva trabajando desde su celebrado documental La espalda del mundo. Es decir, 25 años. “He estado en zonas de conflicto en el mundo, se me hacía difícil creer que algo así estuviera ocurriendo en Latinoamérica. Creíamos que esas etapas de horror ya estaban superadas. Javier, vamos a hacer algo, le dije”, señala Agudo.

Javier Corcuera con Mariano Agudo rodando en el lago Titicaca. Crédito: Úrsula Durán.

La República llegó temprano a la sala, para 240 personas. Corcuera y su equipo estaban afinando detalles de lo que es el estreno mundial de Uyariy, cuando de pronto aparecieron los familiares de las víctimas provenientes de distintas partes de Puno, muchos con sus trajes típicos y portando las fotografías de sus seres queridos asesinados.

“Ese día, salía con mi hija al mercado y una bala le cayó en la cintura. Mi hija tenía 17 años. Murió y no sé cómo superarlo porque todos los días pienso en ella, la tengo presente”, relata Dominga Hancco, quien aparece en el documental cantando una canción de su autoría. Dominga jamás había escrito, ni cantado una canción. La canción se llama “Lágrimas de madre”.

Dominga carga la foto de su hija Jhamilet Aroquipa Hancco. “Nada hará que la olvide. Era una niña con futuro y me la mataron. Mataron a mi hija. Solo pido justicia. Que no se olvide lo que hicieron aquí. Estas letras las escribí con el corazón y las lágrimas. No espero nada, solo espero justicia”.

"Para mí, hacer este documental era un deber. No deja de conmoverme la transparencia de los testimonios, la dignidad y, en especial, la solidaridad del juliaqueño". Crédito; Difusión.

El documental empieza con imágenes de la represión policial en Puno, Ayacucho, Apurímac y Juliaca. Son imágenes que pueden ser reconocidas por el espectador, pero a la vez son distintas debido al trabajo de fotografía. Corcuera contó con la ayuda de la artista Edith Ramos, quien se encargó de la música. “Puno es un lugar musical, muchas de las cosas que queremos decir lo hacemos con música, la música es parte de nuestra esencia”. Razón no le falta a Ramos, porque la música es igualmente protagonista del documental. “Dominga simplemente cantó desde su corazón, todos los que cantan lo hacen con corazón y dignidad”.

En los rostros de los familiares de las víctimas se percibe la lágrima contenida, pero a la vez una firmeza, como la de los hermanos Milagros y Raúl Samillán de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero. “Mataron a Marco, nuestro hermano, que era médico”, dice Raúl, y Milagros complementa: “Nuestra vida nunca volverá a ser la misma”. Esta asociación hace las coordinaciones legales para que los crímenes no queden impunes.

“Para llegar a Juliaca, tuvimos que pasar retenes, decir que éramos prensa extranjera porque la prensa nacional no entraba. Esta película es independiente porque no recibió financiamiento de ninguna institución, solo el apoyo de gente que no quería que lo sucedido desaparezca de la memoria. El cine documental es la memoria de un país”, precisa Corcuera.

Javier Corcuera con los Familiares de las víctimas y parte del equipo de la película. Crédito: Amaru Villavicencio.

A medida que avanza el relato, vemos los testimonios de personas que fueron importantes en esos días aciagos, como el cura Luis Zambrano y el profesor Leoncio Mamani. Mamani, en un tramo, dice lo siguiente: “Un indio leído, es un indio peligroso”.

El documental no va sobre Dina Boluarte. Corcuera va más allá yendo hacia atrás. La recurrencia de hechos lo puso en un contexto que le brindaba un escenario de terror: esta masacre no es aislada, sino una historia recurrente en Puno. Por ejemplo: ese mismo año 2023 se cumplieron 100 años de la masacre de Huancho Lima, ocurrida el 16 de diciembre de 1923.

A cargo de Edith Ramos. La música es la otra protagonista de Uyariy. Crédito: Difusión.

Entre 1920 y 1923, los pobladores de Huancho Lima hicieron varios viajes a Lima para pedirle al presidente Leguía que atienda su situación. Los gamonales los maltrataban, pero lo que pedían principalmente era educación. El gobierno no les hizo caso y en Huancho Lima sus lugareños, en especial las mujeres, empezaron a formar escuelas clandestinas que funcionaban de noche. Sabían que con educación podían salir adelante. "Pero el 16 de diciembre de 1923, el gobierno hizo una masacre, a mi abuelo lo mataron, lo fusilaron, y a la profesora Marita Poma la torturaron y ahorcaron. Mucha gente murió y lo único que ellos pedían era educación", asevera Gloria Corimayhua. "La historia se repite".

Cuando le pregunté a Ramos sobre cuántas veces tuvieron que ensayar las canciones, su respuesta fue enfática: “No se tuvo que ensayar. Ellos ya estaban preparados. Querían ser escuchados y vieron que sí queríamos escucharlos. No fue un rodaje fácil, tuvo sus complicaciones". Los familiares daban la cara sabiendo que iban a ser fichados, perseguidos e incluso amenazados. Tienen derecho a pensar así porque vieron el horror. Ese 9 de enero de 2023, toda Juliaca se paralizó y solo se escuchaban los sonidos de los disparos, las bombas lacrimógenas y las hélices de los helicópteros, y el llanto del juliaqueño ante la muerte de otro juliaqueño. Cuando me dirigía al hotel, le pregunté al taxista sobre esos días. "No olvidamos, fueron días de terror, nos quisieron matar". No es locura pensar que, si una matanza así ocurriera en Lima, ya tendríamos responsables tras las rejas o investigaciones en curso. “Pero hasta ahora no hay nada", indica Gloria, quien añade: "Nos mataron y nos llaman terroristas, terrucos. Lo de Huancho Lima fue un escándalo nacional y Leguía les dio amnistía a los responsables. Eso lo estamos viendo ahora. No quieren que haya responsables por esas muertes. Eran peruanos aymaras, quechuas, eran peruanos. Por tener color de piel distinto los mataron". En lo dicho por Gloria, se corrobora una vez más que la tara mayor del Perú es el racismo.

"Uyariy" de Javier Corcuera. Imagen: Difusión.

Corcuera hizo este trabajo por una necesidad de denuncia. Lo hizo desde su prestigio de documentalista y su deseo es que la película llegue a las salas de cine a nivel comercial. "Para mí, hacer este documental era un deber. No deja de conmoverme la transparencia de los testimonios, la dignidad y, en especial, la solidaridad del juliaqueño. No se trata de pedir justicia solo para ellos, sino también para los familiares de las víctimas de las otras ciudades. Mi deseo es que esta película se conozca y se discuta porque está masacre no es aislada, tiene 200 años. Como dice el padre Luis Zambrano: “Siempre ha sido así, pero no siempre tiene que ser así”. Siempre digo que el cine documental es memoria”.

Uyariy es crítica pura. Pero también esperanza. Terminada la proyección, un silencio precede a los aplausos. Su música, su fotografía, su orden de historia y la epifanía que está proyecta nos cuestiona, nos hace no olvidar, nos remece. Esta es una característica de las obras maestras y Uyariy de Javier Corcuera lo es en todo sentido. Todos los peruanos debemos verla.