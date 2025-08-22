HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
EN VIVO

¿Martín Vizcarra será trasladado al penal de Lurigancho? Siccha responde | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Política

Presidente de la CIDH sobre Ley de Amnistía: "Perú ha incumplido decisiones de la Corte IDH"

Durante la audiencia, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, recordó que siguen vigentes las medidas que ordenan al Estado peruano dejar sin efecto la ley que prescribe crímenes de lesa humanidad y abstenerse de aplicar amnistías

José Luis Caballero relató de forma cronológica los desacatos del Perú frente a las Corte IDH. Foto: composición LR
José Luis Caballero relató de forma cronológica los desacatos del Perú frente a las Corte IDH. Foto: composición LR

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, alertó durante la audiencia pública de los casos Barrios Altos y La Cantuta contra Perú realizada ayer en Costa Rica, que el Estado peruano se encuentra nuevamente en desacato frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La advertencia se dio tras la promulgación de la Ley de Amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En este espacio, la CIDH expuso que la aprobación de la amnistía constituye una nueva muestra de desobediencia a las medidas provisionales y resoluciones que la Corte había dictado expresamente. "El Estado ha incumplido decisiones adoptadas por la Corte Interamericana en el presente asunto. Basta recordar cronológicamente. Como ya dije, incluso medidas provisionales (...) Estamos ante un nuevo desacato", comentó.

De acuerdo con el organismo, la actitud del Estado no solo implica desconocer a la jurisdicción internacional a la que está obligado, sino que también representa un retroceso en la garantía de justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. La CIDH remarcó que el incumplimiento peruano no es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que las autoridades han priorizado decisiones políticas internas por encima de obligaciones internacionales vinculantes.

PUEDES VER: Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

lr.pe

Presidente de la CIDH citó cronológicamente los antecedentes de los incumplimientos del Gobierno

El presidente de la CIDH explicó que el Estado peruano ha ignorado sucesivamente las disposiciones de la Corte IDH en los últimos tres años. Recordó que en 2023 se ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional que restituyó el indulto a Alberto Fujimori, pese a que el organismo interamericano había ordenado lo contrario. Esta decisión motivó que se declarara al país en desacato.

En 2024, la Corte había requerido al Estado, mediante medidas provisionales, que evitara la promulgación de una ley que dispusiera la prescripción de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la Ley 32107, en abierta contradicción con lo dispuesto por la Corte.

Finalmente, en julio de 2025, la Corte dispuso que se suspendiera cualquier trámite relacionado con el proyecto de amnistía a militares y policías. A pesar de ello, el 13 de agosto se promulgó la cuestionada norma, lo que ha configurado un nuevo desacato y ha reavivado la confrontación con el sistema interamericano.

PUEDES VER: Fuerza Popular evalúa librar de la justicia a policías y militares involucrados en los asesinatos de las protestas 2022-2023

lr.pe

Corte IDH recuerda vigencia de medidas provisionales dictadas al Estado peruano

La presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, subrayó que las medidas provisionales dictadas contra el Estado peruano continúan plenamente vigentes. En particular, señaló que se mantiene la orden de dejar sin efecto o no dar validez a la Ley 32107 sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad y a cualquier iniciativa similar que ponga en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.

Asimismo, recalcó que sigue vigente la medida de no innovar dispuesta en julio de este año, que impide a las autoridades peruanas aplicar la Ley de Amnistía hasta que la Corte se pronuncie de manera definitiva sobre el fondo de la solicitud. Esto significa que, en la práctica, la norma no debería producir efectos jurídicos.

"Recordar que continúan vigentes las medidas provisionales ordenadas mediante resolución de la Corte el primero de julio 2024 (...) Asimismo, continúa vigente la medida de no innovar que dictó esta presidencia el 24 de julio de 2025 en lo relativo a que las autoridades peruanas competentes deben abstenerse y aplicar la ley que conceda amnistía a los miembros de las fuerzas armadas, la Policía Nacional de Perú y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en los años 1980 - 2000, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pueda pronunciar sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medias provisionales", precisó.

PUEDES VER: Ministro de Justicia minimiza demanda de Fiscalía y defiende ley de amnistía cuestionada por organismos de DD:HH.

lr.pe

Hernández también recordó que el reglamento del tribunal internacional prohíbe al Estado ejercer represalias contra víctimas, testigos, abogados o familiares que participan en el proceso. Esta disposición busca garantizar que quienes defienden los derechos de las víctimas no sufran hostigamientos ni persecuciones por parte de las autoridades peruanas.

"El artículo 53 del reglamento de esta corte, los estados no podrán enjuiciar a la a las presuntas víctimas, a los testigos, a los peritos, representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte", dijo.

Notas relacionadas
Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

LEER MÁS
Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"

LEER MÁS
Magistrado del TC sobre fallo a favor de Dina Boluarte: "Allanar la casa de un presidente es un acto agresivo"

Magistrado del TC sobre fallo a favor de Dina Boluarte: "Allanar la casa de un presidente es un acto agresivo"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

Fuerzas Armadas de Colombia detuvieron a consejero regional peruano en zona fronteriza

LEER MÁS
César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

César Hildebrandt a Dina Boluarte tras fallo del TC que suspende sus investigaciones: "Políticamente, usted es un asco"

LEER MÁS
RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

LEER MÁS
INPE detrás de opositores del Gobierno de Dina Boluarte: Martín Vizcarra y Bettsy Chávez

INPE detrás de opositores del Gobierno de Dina Boluarte: Martín Vizcarra y Bettsy Chávez

LEER MÁS
Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes denuncian que fueron desafiliados irregularmente del partido

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes denuncian que fueron desafiliados irregularmente del partido

LEER MÁS
Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

Vecinos rechazaron con cacerolazos a López Aliaga y alcalde de Miraflores en inauguración de puente: "Ladrones, miserables"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota