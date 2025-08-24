HOYSuscripcion LR Focus

Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     
Los primeros días de Martín Vizcarra en Ancón II: expresidente es recluido en el tópico del penal a falta de espacio adecuado

El expresidente cumplirá prisión preventiva en el extremo norte de la capital. Su familia advierte que las condiciones son más severas que en Barbadillo y que existen riesgos por su cercanía con la población penitenciaria común.

Martín VIzcarra se encuentra recluído dentro del Penal Ancón II | Composición: LR.
Martín VIzcarra se encuentra recluído dentro del Penal Ancón II | Composición: LR.

La situación de Martín Vizcarra, trasladado desde el penal de Barbadillo al establecimiento penitenciario Ancón II, ha generado preocupación entre sus seguidores y familiares. El exmandatario enfrenta cinco meses de prisión preventiva y, según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), permanece aislado en el área de tópico mientras se acondiciona el espacio definitivo donde cumplirá su internamiento.

Está previsto que Vizcarra sea reubicado en el pabellón 2, actualmente en remodelación. Se están pintando las paredes y reforzando las ventanas, y aunque este espacio puede albergar a decenas de internos, en esta ocasión sería destinado exclusivamente para él. Hasta entonces, seguirá en aislamiento, sin contacto con otros reclusos.

Condiciones distintas a Barbadillo

De acuerdo con la información penitenciaria, la celda de Vizcarra contará con baño propio y recibirá sus alimentos directamente, evitando la interacción con la población carcelaria, que en Ancón II asciende a unos 2000 internos.

El contraste con Barbadillo es evidente. Allí compartía espacios con otros expresidentes —como Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala— bajo un régimen especial. En cambio, lo que se sabe hasta ahora es que en Ancón II no tendrá acceso a áreas comunes ni posibilidad de socialización.

Preocupación de la familia

El hermano del exmandatario, Mario Vizcarra, visitó este último domingo al expresidente y señaló que su salud es estable, aunque reveló que durante el traslado sufrió una fuerte subida de presión arterial. “Gracias a Dios no pasó a mayores su situación. Ahora, como ya es costumbre en él, se mantiene firme, de salud bastante bien. Él está con la preocupación propia del momento, pero optimista mentalmente”, declaró a La República.

Mario Vizcarra subrayó que la cárcel está ubicada cerca al mar, lo que genera temperaturas bajas y alta humedad, condiciones muy distintas a las de Barbadillo. “Ahí él estaba con otros tres expresidentes que son de conocimiento público. En Ancón II hay 2000 presos por diferentes delitos. Eso es inadmisible. Esperamos que se tomen las medidas necesarias para evitar un atentado contra él”, advirtió.

Habeas corpus y situación legal

El propio Martín Vizcarra ha pedido no emprender acciones legales para revertir su situación, señalando que acatará la medida con entereza. Sin embargo, su hermano decidió presentar un recurso de habeas corpus la misma noche del traslado, el viernes pasado.

“Martín ha pedido que no se haga ninguna acción legal para revertir lo que está pasando. Él, como persona y como partido, no está tomando medidas. Pero yo, como hermano, sí he presentado un habeas corpus a título personal”, afirmó Mario Vizcarra.

Régimen de visitas

El penal de Ancón II, conocido como ‘Piedras Gordas II’, tiene horarios diferenciados para las visitas: los miércoles y sábados para mujeres, los domingos para varones, y de lunes a viernes para abogados, siempre de 9 a.m. a 4 p.m. Este horario también aplica para el expresidente.

El último sábado, Martín Vizcarra recibió la visita de su hermana y de su esposa, Maribel Díaz Cabello. Este domingo fue visitado por su hermano Mario, quien insistió en que, pese a las duras condiciones, el exjefe de Estado mantiene la fortaleza y el optimismo frente a los meses de reclusión que le esperan.

Cabe señalar que Martín Vizcarra, quien ahora cumple cinco meses de prisión preventiva por los presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, dictados por el juez Chávez Tamariz el pasado 13 de agosto, calificó su traslado a Ancón II como una maniobra política.

"Las dos juntas clasificadoras determinaron que debía permanecer en Barbadillo, pero esta es una decisión de carácter político de otro nivel. El INPE depende del Ministerio de Justicia, y este de la presidenta Dina Boluarte", señaló minutos antes de su traslado.

