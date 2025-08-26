HOYSuscripcion LR Focus

Política

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

El expresidente indicó en audiencia que temía ser trasladado a otro lugar dentro del penal o, incluso, ser cambiado de centro penitenciario.

Martín Vizcarra permanecerá dentro del penal Ancón II. Foto: composición LR
Martín Vizcarra permanecerá dentro del penal Ancón II. Foto: composición LR

El INPE informó que Martín Vizcarra permanecerá dentro de un ambiente en la clínica del penal Ancón II y descartó que sea víctima de abusos.

Esto luego de que el expresidente señaló en audiencia del juicio oral en su contra que temía ser llevado a otra área dentro del penal o, incluso, ser cambiado a otro centro penitenciario. Hoy están diciendo que posiblemente me dicen que sea cambiado nuevamente de ubicación de donde me encuentro (Ancón II), no sé si dentro del mismo penal porque este es un penal grande de 2 mil internos u a otro penal. Pero lo raro es que esto se haga ajeno a la clasificación que hizo el propio INPE, entonces hay una serie de abusos contra mi persona, los cuales quiero dejar constancia", dijo.

Al tomar constancia de ello, la institución se pronunció e indicó que "desde su ingreso el pasado 22 de agosto, el interno se encuentra en una zona aislada de la población penitenciaria, ubicada en la clínica del recinto con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión".

De igual forma, precisaron que Vizcarra cuenta con "seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o psicológica".

Comunicado del INPE. Foto: INPE

Comunicado del INPE. Foto: INPE

