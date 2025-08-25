El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Actual ministra del MIMP, Ana Peña, es cuestionada por favorecer con S/107.800 a un tercero que conoció en el Mincul. Foto: composición LR/BNP

Actual ministra del MIMP, Ana Peña, es cuestionada por favorecer con S/107.800 a un tercero que conoció en el Mincul. Foto: composición LR/BNP

Este 23 de agosto, Dina Boluarte juramentó a Ana Peña Cardoza como la nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en reemplazo de Fanny Montellanos (actual nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social).

Antes de que Ana Peña jure como titular del MIMP, fue jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y cabeza del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura (Mincul) durante la gestión de Leslie Urteaga. También desempeñó como directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi en el 2020. Sin embargo, su paso por estos organismos cuentan con presuntas irregularidades, como negaciones incompatibles y nombramiento ilegal del cargo.

En consulta con el abogado penalista, Benji Espinoza, se encontró contratos de terceros beneficiados durante las gestiones de Ana Peña en sus anteriores labores en la BNP y el Mincul, que presuntamente ha favorecido con trabajos en posiciones importantes y contrataciones a dedo dentro del estado.

Contratos a dedo: presuntos negocios incompatibles

Desde el 29 de agosto hasta el 19 de setiembre de 2023, el arquitecto argentino Emanuel Guillermo Pressiani, visitaba el despacho ministerial y el gabinete de asesores del Ministerio de Cultura para reunirse con la actual titular del MIMP, Ana Peña Cardoza, y la exministra Leslie Urteaga. Luego de la última reunión con Peña, Guillermo Pressiani fue contratado el mismo día para realizar un servicio especializado de arquitectura de procesos en el Mincul por un valor de S/30.000, además de ser designado este último mes como asesor de la exministra hasta diciembre del mismo año, según su hoja de vida.

Visitas de Emanuel Pressiani al Ministerio de Cultura en el 2023. Foto: captura de pantalla/Buscador Manolo

Su historia continúa al año siguiente, cuando el 25 de septiembre de 2024 designan a Ana Peña como la nueva jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. A solo 6 días de su gestión, Guillermo Pressiani aparece con una nueva contratación por S/22.000 para dar servicios de análisis y elaboración de lineamientos arquitectónicos. A pesar de la observación, en diciembre del mismo año vuelve como asesor especialista de la Gerencia General de la Biblioteca Nacional del Perú.

"La negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, básicamente lo que supone es que hay un funcionario que se interesa de manera indebida de un contrato cualquiera, no necesita que le interese a sí mismo o a un tercero. Podríamos estar hablando de una figuración por este delito", comentó el abogado Espinoza respecto a las órdenes de servicio y visitas de Guillermo Pressiani.

Sin embargo, estos dobles contratos a favor de Pressiani no paran en dicho año. En el 2025, la BNP registró 6 contrataciones desde el mes de enero hasta junio, que en total, desde el inicio de la gestión de Ana Peña en la BNP en el 2024, va recaudando alrededor de S/107.800, como veremos en el siguiente cuadro. En este periodo, aún figuraba como asesor de la gerencia.

Contrataciones que tienen vínculos entre Ana Peña y Guillermo Pressiani desde 2023 al 2025. Foto: La República

Según la información del perfil de LinkedIn de Pressiani, actualmente se encuentra laborando en la Biblioteca Nacional del Perú como asesor especialista de la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Perú.

Cargo sin estudios: designación cuestionable en la BNP

El 5 de noviembre de 2024, la exjefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Ana Peña, designó a la criminóloga y politóloga Keila Garrido para el puesto de asesora II de la Jefatura de la BNP. Su trayectoria en el mundo policial es amplia, pero en su momento levantó sospechas porque no tiene estudios universitarios sobre bibliotecología o literatura, como lo denunció en su momento la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). No obstante, la petición no fue escuchada por quien fue ministra de Cultura en dicho periodo, Leslie Urteaga.

La ABP reclamó en su momento que el nombramiento a Garrido fue innecesario, pues su antecesora, Guisella Gonzales, quien fue contratada para el mismo puesto designado el 26 de setiembre de 2023 (cuando Peña no era jefa del BNP), cuenta con un magíster en literatura peruana y latinoamericana, además de estudios doctorales y ser parte de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

"Podríamos hablar de un nombramiento ilegal del cargo, porque si se necesita un determinado perfil para el puesto y no se cumple, ya es otro delito, que recae desde el funcionario que nombra, hasta la persona que acepta el cargo sin el perfil adecuado", observa Espinoza.

Según las declaraciones juradas y los registros de visitas de Garrido, ella trabajó para el Ministerio del Interior desde el 2019 brindando servicios especializados en gestión pública sobre temas como crimen organizado y terrorismo. En la actualidad, sigue ejerciendo sus labores en la Biblioteca Nacional del Perú como Directora de Gestión y Articulación Bibliotecaria, cargo que le fue concedido el 3 de junio de 2025 por una resolución jefatura que, en ese entonces, provenía de Ana Peña Cardoza.

Hasta la publicación de este informe, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha respondido a nuestras consultas.