Benji Espinoza: "Yo creo que el juicio de Castillo es un mero trámite, yo creo que la decisión ya está tomada"

Benji Espinoza, exabogado de Pedro Castillo, se refirió a la situación judicial de su expatrocinado, en el que afronta un pedido de 34 años de pena privativa de la libertad por parte de la Fiscalía y busca, a como dé lugar, zafar de una condena, tras el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En ese contexto, en una entrevista para La República, Espinoza comentó sobre los jueces, las pruebas que presenta el Ministerio Público y posibles escenarios y movidas que pueda hacer Castillo.

Asimismo, el letrado enfatizó que, mientras asumía la defensa legar del exmandatario, no le mencionó si postularía a la presidencia en las Elecciones 2026. Además, descartó acompañar al exjefe de Estado en una posible lista a los comicios electorales.

Pedro Castillo continúa rechazando el juicio, sigue con esta estrategia, ¿cómo la califica, cuál es su apreciación sobre la posición que toma el expresidente?

Creo que es una posición coherente con el planteamiento que está manejando, que es el de una defensa disruptiva, una defensa disruptiva en la que Castillo acusa la falta de imparcialidad, la falta de independencia y garantías mínimas del debido proceso de su juzgamiento. Creo que ese comportamiento procesal y esa actitud te mantendrán hasta el final del proceso.

¿Se alteró el debido proceso cuando fue detenido luego de dar el mensaje a Nación e intentaba huir?

Sí, porque en ningún momento se levantó la inmunidad presidencial y crearon una figura de tensión y flagrancia para el presidente, que no está reglada, de manera que allí ocurre un primer vicio de afectación al debido proceso. En una sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza su Habeas Corpus hay un voto razonado, importante, del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, que considera que esa detención fue una detención arbitraria.

Entonces, ¿por qué Pedro Castillo toma esta decisión de rechazar el juicio y no de llevarlo adelante, sabiendo que en el fallo puede decir que se alteró y por ende no debe estar preso?

Porque Pedro Castillo considera que el tribunal que lo está jugando no reúne las condiciones mínimas de imparcialidad e independencia. Por ejemplo, en el caso de la magistrada que dirige el debate, que es la magistrada Carbajal y ella conoció veinte incidentes antes de jugar el Castillo, rechazándola todos. Es decir, todos los incidentes que conoció fueron en contra de él: apelación de intención preliminar, apelación de preventiva, cese de prisión preventiva, excepción de imprudencia, acción, cuestión previa. Lo mejor hubiese sido que se inhiba para poder garantizar la imparcialidad del tribunal que juzga a Castillo.

Castillo dijo que los jueces ameritaban ser denunciados constitucionalmente y en el Congreso se presentó una días después. ¿Este ataque que busca remover a los magistrados beneficia al expresidente?

Habría que ver los términos de la denuncia constitucional para ver si es que finalmente me beneficia o no.

Usted qué opina…

La denuncia constitucional es contra altos funcionarios. Entonces, contra la magistrada, concretamente, no procede. Creo que la vía es constitucional de Habeas Corpus posteriormente o demandas internacionales de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, el PJ rechazó revocar la prisión preventiva y una vigilencia electrónica. ¿Por qué considera que el expresidente busca estas salidas judiciales pese a que él mismo considera que tiene todo en su contra?

Porque aun cuando considera que tiene todo en su contra, utiliza los recursos que la ley le franquea para poder recuperar su libertad. Yo considero que su prisión es injusta. Considero que el caso en sí mismo es injusto porque no hay delito, no hay delito de rebelión. Él está preso por una conducta que no es delictiva, de manera que tiene todo el derecho de solicitar los recursos que sean necesarios.

Usted mencionó que no hay sanción penal por una infracción constitucional. ¿Por qué es que los jueces, a pesar de ello, llevan a cabo un juicio oral?

Bueno, porque, primero, ya hubo decisiones previas de otros jueces que consideraron que el caso debe pasar a juicio y debe resolverse en primer lugar. En segundo lugar, porque definitivamente lo que cometió castigo en el juicio es una infracción a la Constitución. La infracción en la Constitución no termina con la cárcel, termina con el despojo de la autoridad y el poder del que está investido el presidente.

El juicio pasó a una nueva etapa, donde se hace la oralización de documentos. ¿La Fiscalía demuestra que hubo rebelión?

No hay un alzamiento en armas. Yo creo que el caso ha nacido muerto para la Fiscalía. Yo creo que no es cómo hace la Fiscalía, sino que no tiene cómo construir, cómo hacer. Si es el juicio, si llevara con todas las garantías, debería haber absolución para todos, el juicio debería tener una terminal en una absolución total, absoluto y completo de todos, creo que ocurrirá lo contrario.

¿La suerte está echada?

Yo creo que sí. En el plano mediato creo que van a prosperar sus recursos para reclamar la nulidad del juicio.

¿Cree que en la Corte IDH le den la razón?

Yo creo que sí, porque la Corte examina sin pasiones los procesos internos y determina su compatibilidad o no a la condición americana, en este caso, el artículo ocho del Pacto de San José, que establece un conjunto de garantías.

¿Usted, como exabogado de Castillo, le aconsejó que lleva su juicio o su proceso a instancias internacionales?

No, no tuve comunicación con él para darle esa recomendación, pero si hubiese tenido la oportunidad, ten por seguro que le hubiese hecho la recomendación para que mitigue ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

En caso de que Castillo sea condenado, ¿marcaría un precedente, en temas judiciales, de condenar a alguien penalmente por una infracción constitucional?

Sería un mal precedente sin una decisión equivocada, pero lamentablemente todo apunta a ello por parte del juicio.

Usted conoce muy bien al presidente para como para saber qué es lo que hará de ahora en adelante…

Yo creo que lo que Castillo está haciendo, que me parece correcto y adecuado, creo que está manteniendo otra posición menos pasiva.

¿Castillo en algún momento le dijo si postularía la presidencia en 2026? Porque todavía no se le inhabilita desde el Congreso

No, nunca me hizo ese comentario de una postulación en el 2026.

En caso, postule, ¿lo acompañaría?

No, no lo acompañaría.

Cuando lleguen los alegatos de la defensa, ¿cree que se pueda disuadir a los tres magistrados o ya no hay nada que hacer?

Yo creo que el juicio de Castillo es un mero trámite, yo creo que la decisión ya está tomada antes de iniciar el juicio. Lamentablemente, creo eso.