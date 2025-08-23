HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Política

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

La gestión de Montellanos frente al MIMP fue criticada por la falta de resultados contra la violencia de género y por irregularidades en contrataciones, generando sospechas de nepotismo.

Montellanos ha sido blanco de cuestionamientos por contrataciones irregulares en el MIMP. Foto: difusión
Montellanos ha sido blanco de cuestionamientos por contrataciones irregulares en el MIMP. Foto: difusión

La presidenta Dina Boluarte juramentó este 23 de agosto a Fanny Montellanos Carbajal como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en reemplazo de Leslie Urteaga, quien deja el cargo tras siete meses en funciones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Montellanos es licenciada en Educación y cuenta con una Maestría en Política Social con mención en Promoción de Infancia, además de un diplomado en Programas de Protección Social en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria ha estado vinculada a la niñez y la asistencia social, pues dirigió programas como Wawa Wasi, INABIF y el Programa Cuna Más, antes de convertirse en viceministra en el propio Midis.

En enero de 2025, Boluarte la designó al frente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cartera en la que impulsó el cambio de nombre del programa Aurora a Warmi Ñan, con el fin de reforzar la atención a mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, la medida generó críticas por su carácter cosmético y la ausencia de resultados medibles en la lucha contra la violencia de género.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

lr.pe

Fanny Montellanos fue cuestionada por contrataciones irregulares durante su gestión en el MIMP

Uno de los episodios más polémicos de la gestión de Montellanos en el MIMP fue el caso de su esposo, Eduardo Rodríguez Paz, quien trabajaba como encargado de almacén. En 2024 se denunció la pérdida de donaciones valorizadas en más de S/598.000, pero el proceso disciplinario en su contra fue archivado por funcionarios designados por la propia Montellanos. El hecho levantó sospechas de encubrimiento y nepotismo.

Asimismo, se le cuestionó por contrataciones que no habrían seguido procesos de meritocracia, lo que alimentó críticas de favoritismo en la designación de personal. En paralelo, recibió observaciones por la falta de transparencia en la implementación de programas sociales, cuyos resultados no fueron comunicados con datos verificables.

Finalmente, su gestión también quedó marcada por la comunicación deficiente frente a los cuestionamientos mediáticos y políticos. Lejos de fortalecer la confianza ciudadana en la institucionalidad, Montellanos fue asociada con opacidad y falta de rendición de cuentas.

Notas relacionadas
Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

LEER MÁS
Fanny Montellanos Carbajal es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social en reemplazo de Leslie Urteaga

Fanny Montellanos Carbajal es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social en reemplazo de Leslie Urteaga

LEER MÁS
Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

LEER MÁS
Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

LEER MÁS
Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

LEER MÁS
PPK: Poder Judicial confirma 18 meses de impedimento de salida del país contra expresidente

PPK: Poder Judicial confirma 18 meses de impedimento de salida del país contra expresidente

LEER MÁS
Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

LEER MÁS
Dina Boluarte tomó este sábado juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno

Dina Boluarte tomó este sábado juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota