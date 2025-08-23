HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fanny Montellanos Carbajal es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social en reemplazo de Leslie Urteaga

Dina Boluarte nombra a Fanny Montellanos como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Montellanos reemplaza a Leslie Urteaga en el cargo.

La presidenta Dina Boluarte designó a Fanny Montellanos como la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social en reemplazo de Leslie Urteaga, quien deja el cargo luego de permanecer más de medio año en el gabinete. El cambio fue oficializado en Palacio de Gobierno durante una ceremonia encabezada por la presidenta Dina Boluarte, que también dispuso otras modificaciones en carteras sensibles. Montellanos ocupaba anteriormente el cargo de representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La designación de Montellanos se suma a la larga lista de ajustes ministeriales impulsados por Boluarte, cuya gestión se ha caracterizado por la falta de estabilidad en el Ejecutivo. Además de enfrentar las críticas hacia la mandataria por la reciente decisión del Tribunal Constitucional de suspender las investigaciones en su contra hasta el término de su mandato. Junto ella, también juramentó como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, el censurado ministro Juan José Santivañez.

Noticia en desarrollo...

