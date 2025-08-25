HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
EN VIVO

Juan José Santiváñez retorna como ministro de Justicia | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Política

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Reportaje reveló que distintos familiares del exmandatario integran “Todo con el Pueblo”, partido liderado por Pedro Castillo. Algunos son investigados por presuntos delitos de corrupción.

Pedro Castillo es líder del partico Todo con el Pueblo (TCP) | Composición: LR.
Pedro Castillo es líder del partico Todo con el Pueblo (TCP) | Composición: LR.

La familia de Pedro Castillo tendría intenciones políticas de cara a las elecciones del 2026. Así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder, que expone como la familia de Castillo ocupa puestos claves dentro del partido 'Todo con el Pueblo'. Pese a las múltiples investigaciones fiscales que enfrenta por presuntos actos de corrupción, Castillo intenta mantenerse como líder del movimiento y 'preparar la cancha' para un eventual escenario donde ya se encuentre en libertad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El programa dominical mostró que no solo Pedro Castillo pretende regresar a la política. Su esposa, Lilia Paredes; su cuñada e hija, Yenifer Paredes; además de sus hermanas, sobrinos y otros familiares, figuran como afiliados y dirigentes del partido. El reportaje sostiene que la agrupación no es solo una organización política, sino que mantiene dinámicas donde el núcleo familiar del expresidente tiene un peso especial en su conformación.

PUEDES VER: Los primeros días de Martín Vizcarra en Ancón II: expresidente es recluido en el tópico del penal a falta de espacio adecuado

lr.pe

Entre los rostros visibles aparece Irma Castillo Terrones, hermana del exmandatario, quien se presentó como secretaria nacional de la Mujer y aseguró que todo el partido responde a las órdenes de Pedro Castillo. Otra hermana, Gloria Castillo Terrones, también participó en las actividades, aunque su nombre aparece en declaraciones fiscales que la vinculan con supuestos cobros ilícitos.

Los sobrinos tampoco se han quedado fuera del proyecto. Jaime Vásquez y Cledin Vásquez tienen un rol protagónico en la organización. Este último, según lo difundido por Cuarto Poder, ocupa la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales, aunque ha sido acusado de haber recibido grandes sumas de dinero para favorecer a parientes del exgobernante en procesos judiciales.

PUEDES VER: Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

lr.pe

Pedro Castillo mandó mensaje a sus seguidores desde Barbadillo

Durante el evento de lanzamiento, incluso se transmitió un audio grabado desde el penal de Barbadillo en el que Pedro Castillo llamó a sus seguidores a mantener la unidad y no abandonar el proyecto político. Pese a estar recluido, el exmandatario pretende seguir siendo parte de la política nacional.

PUEDES VER: Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

lr.pe

"Me dirijo a ustedes desde mi prisión. Juntos podemos lograr que nuestros sueños y anhelos se hagan realidad (...)", se escuchó en el audio grabado desde prisión y que fue compartido por el programa dominical.

El reportaje de Cuarto Poder también advierte que el nuevo partido de los Castillo no podría participar como tal en los próximos comicios. Por ello, han iniciado acercamientos con 'Juntos por el Perú' y con exministros cercanos al exmandatario, como Íber Maraví y Walter Ayala. De esta manera, buscan formar una alianza electoral que les permita tener presencia en el 2026.

Notas relacionadas
Betssy Chávez publica carta tras segundo día de huelga de hambre seca: "Les pido ser mi voz"

Betssy Chávez publica carta tras segundo día de huelga de hambre seca: "Les pido ser mi voz"

LEER MÁS
Doble discurso en el Congreso: los que exigieron que se investigue a Pedro Castillo, hoy celebran que se blinde a Dina Boluarte

Doble discurso en el Congreso: los que exigieron que se investigue a Pedro Castillo, hoy celebran que se blinde a Dina Boluarte

LEER MÁS
Justicia con doble moral: Carlincatura expone el trato desigual de la máxima instancia constitucional a los presidentes

Justicia con doble moral: Carlincatura expone el trato desigual de la máxima instancia constitucional a los presidentes

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

LEER MÁS
"Se aferra a su pequeño séquito": critican a Dina Boluarte por nombrar a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

"Se aferra a su pequeño séquito": critican a Dina Boluarte por nombrar a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

LEER MÁS
Los primeros días de Martín Vizcarra en Ancón II: expresidente es recluido en el tópico del penal a falta de espacio adecuado

Los primeros días de Martín Vizcarra en Ancón II: expresidente es recluido en el tópico del penal a falta de espacio adecuado

LEER MÁS
Esposo de congresista fujimorista es acusado de violencia, acoso y hostigamiento en despacho congresal

Esposo de congresista fujimorista es acusado de violencia, acoso y hostigamiento en despacho congresal

LEER MÁS
Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

LEER MÁS
¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota