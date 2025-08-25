¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

La familia de Pedro Castillo tendría intenciones políticas de cara a las elecciones del 2026. Así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder, que expone como la familia de Castillo ocupa puestos claves dentro del partido 'Todo con el Pueblo'. Pese a las múltiples investigaciones fiscales que enfrenta por presuntos actos de corrupción, Castillo intenta mantenerse como líder del movimiento y 'preparar la cancha' para un eventual escenario donde ya se encuentre en libertad.

El programa dominical mostró que no solo Pedro Castillo pretende regresar a la política. Su esposa, Lilia Paredes; su cuñada e hija, Yenifer Paredes; además de sus hermanas, sobrinos y otros familiares, figuran como afiliados y dirigentes del partido. El reportaje sostiene que la agrupación no es solo una organización política, sino que mantiene dinámicas donde el núcleo familiar del expresidente tiene un peso especial en su conformación.

Entre los rostros visibles aparece Irma Castillo Terrones, hermana del exmandatario, quien se presentó como secretaria nacional de la Mujer y aseguró que todo el partido responde a las órdenes de Pedro Castillo. Otra hermana, Gloria Castillo Terrones, también participó en las actividades, aunque su nombre aparece en declaraciones fiscales que la vinculan con supuestos cobros ilícitos.

Los sobrinos tampoco se han quedado fuera del proyecto. Jaime Vásquez y Cledin Vásquez tienen un rol protagónico en la organización. Este último, según lo difundido por Cuarto Poder, ocupa la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales, aunque ha sido acusado de haber recibido grandes sumas de dinero para favorecer a parientes del exgobernante en procesos judiciales.

Pedro Castillo mandó mensaje a sus seguidores desde Barbadillo

Durante el evento de lanzamiento, incluso se transmitió un audio grabado desde el penal de Barbadillo en el que Pedro Castillo llamó a sus seguidores a mantener la unidad y no abandonar el proyecto político. Pese a estar recluido, el exmandatario pretende seguir siendo parte de la política nacional.

"Me dirijo a ustedes desde mi prisión. Juntos podemos lograr que nuestros sueños y anhelos se hagan realidad (...)", se escuchó en el audio grabado desde prisión y que fue compartido por el programa dominical.

El reportaje de Cuarto Poder también advierte que el nuevo partido de los Castillo no podría participar como tal en los próximos comicios. Por ello, han iniciado acercamientos con 'Juntos por el Perú' y con exministros cercanos al exmandatario, como Íber Maraví y Walter Ayala. De esta manera, buscan formar una alianza electoral que les permita tener presencia en el 2026.