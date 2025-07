Más del 80% de archivos históricos no se ha podido recuperar, cada proceso puede durar cinco años. | Composición LR | Andina

La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, reportó que más del 80% de documentos robados aún no se recuperan. Los registros históricos extraídos también guardan las autógrafas de ilustres personajes como Miguel Grau, Simón Bolívar, Tupac Amaru, Don José de San Martín, entre otros.

Los documentos identificados son, en mayoría, cartas, registros, despachos, contratos o archivos de épocas virreinales e incaicas, todos ellos fueron puestos en venta en internet. Estos escritos fueron traficados al interior y exterior del Perú.

Mincul reporta que más del 80% de documentos aún no se recuperan

Alrededor de 524 valiosos archivos históricos que contemplan y narran resaltantes episodios de la historia del Perú fueron robados del Archivo General de la Nación entre el 2018 y el 2025, según RPP.

De acuerdo con Jesús Martínez, director del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación, sostuvo que una problemática para rastrear los registros es que "no se logra determinar cuál es el origen o la procedencia puntual del documento". Además, las instituciones afectadas "no realiza la denuncia y sin denuncia, no procede una acción policial o desde la Fiscalía".

Otro factor que afecta la debida protección de los archivos es que hay un equipo limitado de especialistas en nuestro país. Martínez señala que existe un equipo de 6 a 7 personas especialistas de diversas áreas, pero no se dan abasto con otras funciones. Por ello, han planteado obtener más recursos humanos para dotar mejor a los profesionales para la recuperación.

Subastan archivos históricos del Perú en Internet

El Archivo General de la Nación tiene sedes por departamento, en dónde las localidades preservan documentos de su historia. Uno de los más importantes del país y del continente es el Archivo Regional del Cusco, ya que esta entidad conserva registros que datan del año 1540, con información sobre Túpac Amaru, Micaela Bastidas o Agustín Gamarra.

Lamentablemente, en 2019, se identificó que uno de estos valiosos documentos estaba siendo subastado en Internet, en una página argentina. Luego de cinco años de gestión para la recuperación, la institución logró que esta vuelva al lugar que perteneció, comenta Edwin Berduzco, director de la institución regional.

Estos documentos se estaban vendiendo al mejor postor de manera online. Un ciudadano inglés ganó la puja con 5.500 dólares, pero el equipo asignado pudo detener la venta ilegal. De acuerdo con el Archivo General, los países donde más se trafica estos documentos son Estados Unidos, México y España. Detrás de ellos, está Perú y Argentina.