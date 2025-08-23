HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Economía

Ana Peña Cardoza jura como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Fanny Montellanos Carbajal toma el mando del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tras dejar su puesto en el Ministerio de la Mujer.

El cambio de ministros se empezó al mediodía del sábado. Foto: captura de pantalla
En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte oficializó cambios en su Gabinete Ministerial. Ana Peña Cardoza juró al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mientras que Fanny Montellanos Carbajal asumió como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Con esta designación, Montellanos deja la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para dirigir ahora el Midis, cartera clave en la gestión de programas sociales a nivel nacional.

Estos cambios se producen en el marco de la reestructuración del equipo ministerial impulsado por la jefa de Estado.

