Martín Vizcarra: trasladarían a expresidente al penal de Lurigancho para cumplir prisión preventiva

De acuerdo con la resolución directoral, el INPE dejó sin efecto la decisión de recluir a Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo porque se habrían detectado irregularidades. Asimismo, se conformará una nueva Junta Técnica de Clasificación para resolver a qué centro penitenciario se derivará al expresidente.

Martín Vizcarra se encuentra en el penal de Barbadillo tras orden de prisión preventiva. Foto: La República.
Martín Vizcarra se encuentra en el penal de Barbadillo tras orden de prisión preventiva. Foto: La República.

El expresidente Martín Vizcarra sería trasladado al penal de Lurigancho con la finalidad de cumplir el mandato de prisión preventiva en su contra por un periodo de 5 meses en el marco de las investigaciones Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. A través de una resolución directoral, el INPE dejo sin efecto la decisión de recluir al exmandatario en el penal de Barbadillo debido a presuntas irregularidades y resolvió que se conforme una nueva Junta Técnica de Clasificación para evaluar en qué centro penitenciario cumplirá la orden judicial.

De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso La República, se detectó que en la ficha de clasificación el exjefe de Estado obtuvo un puntaje de 10 y fue enviado en el penal de Barbadillo. Sin embargo, según establece en la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP, el lugar al que correcto que corresponde ubicar a Vizcarra en su condición de procesado es en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho.

"Se resuelve, declarar la nulidad de oficio de la Clasificación en la Ficha de clasificación de fecha 14 de agosto de 2025, efectuada por la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima al interno Martín Alberto Vizcarra Cornejo al haberse observado irregularidades en la clasificación y al no cumplir con la exigencia establecida", se lee en el documento que pudo obtener este diario.

Noticia en desarrollo...

