Martín Vizcarra: INPE confirma que expresidente pasará a otro penal y descarta injerencia de Dina Boluarte
A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario comunicó que Martín Vizcarra fue recluido en Barbadillo de manera irregular debido a que la clasificación "incumplió con disposiciones normativas de la institución".
El Instituto Nacional Penitenciario confirmó que el expresidente Martín Vizcarra será recluido en otro penal debido a que la Junta Técnica de Clasificación de Barbadillo cometió irregularidades al momento de la designación del exmandatario en el centro penitenciario en Chorrillos. Además, a través de un comunicado, el INPE descartó la injerencia de la presidenta Dina Boluarte en las decisiones que tome la institución sobre el exjefe de Estado para que cumpla con la prisión preventiva por 5 meses en su contra.
Noticia en desarrollo...