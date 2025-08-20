HOYSuscripcion LR Focus

Política

Poder Judicial condena a dos topógrafos colombianos por realizar estudios en el distrito de Santa Rosa

Los ciudadanos extranjeros enfrentarán expulsión inmediata y una prisión suspendida de un año y cinco meses. Además, deberán pagar más de S/. 4000 de multa.

Se trata de Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López, quienes saldrán del país | Foto: composición LR.
Se trata de Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López, quienes saldrán del país | Foto: composición LR.

El Poder Judicial sentenció a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López a un año y cinco meses de prisión suspendida, además de ordenar su expulsión inmediata del país. Ambos fueron hallados responsables del delito de violación de la soberanía extranjera, ocurrido en el distrito de Santa Rosa, región Loreto.

La sentencia se da luego de que ambos ciudadanos extranjeros fueron hallados realizando mediciones en terreno con GPS satelital en el territorio amazónico que ha generado una tensión limítrofe entre Perú y Colombia. Sánchez Ordegón y Amia López seran enviados a Leticia.

El fallo también dispuso el pago solidario de S/ 4.500 por reparación civil, monto que deberá ser cancelado en un plazo máximo de 24 horas. De no cumplirse con la orden, la condena de prisión suspendida se convertiría en efectiva.

La sentencia fue emitida tras la aceptación de un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y los ciudadanos extranjeros, quienes reconocieron su responsabilidad en los hechos investigados.

Noticia en desarrollo...

