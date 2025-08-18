HOYSuscripcion LR Focus

Política

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

En una entrevista para La República, el secretario general de Perú Primero, César Figueredo, aseguró que esperarán a que Vizcarra salga de prisión para que postule como presidente en las próximas Elecciones Generales 2026.

Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva por 5 meses. Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva por 5 meses. Foto: Composición/LR

El secretario general de Perú Primero, César Figueredo, declaró que esperarán a que el expresidente Martín Vizcarra salga de prisión para que pueda postular a las próximas Elecciones 2026. Durante una entrevista para el programa de Rosa María Palacios, Sin Guion, Figueredo resaltó que Vizcarra es su "primera opción" para ser candidato en los comicios electorales, pese a que el Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva en su contra.

En ese sentido, el militante de la organización política también criticó la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz y estimó que la apelación presentada por el fallo del sistema de justicia se resuelva entre 20 o 25 días. Por otro lado, aseguró que Perú Primero cuenta con casi 100.000 postulantes.

PUEDES VER: APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

"El día de hoy se está presentando la apelación. El partido sigue firme, el partido está más firme y más fuerte que nunca. (…) Nosotros no estamos todavía en el estadío de que la gente manifieste su voluntad de querer ser presidente. Nuestra primera opción siempre va a ser el presidente Vizcarra", dijo.

El último 13 de agosto, el sistema judicial ordenó una medida restrictiva contra el exmandatario en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el presunto delito de cohecho. Según la tesis fiscal, el exjefe de Estado habría recibido S/2.3 millones como supuestos sobornos para beneficiar a las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA para adjudicarse los proyectos.

PUEDES VER: Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

Por otro lado, Figueredo aseguró que conversó con el expresidente mientras cumple prisión preventiva y descartó se haya reunido con Ollanta Humala. "No hay eso de reunión, pueden conversar porque comparten un ambiente, pero la naturaleza propia del régimen penitenciario no permite. (…) comparten un patio, no tiene tiempo".

Perú Primero sobre postulación de hermano de Vizcarra: "No se ha decidido nada"

En otro momento de la entrevista, el secretario general de Perú Pimero se refirió a la posible candidatura del hermano de Martín Vizcarra, Mario, en caso el expresidente no salga de prisión. En ese sentido, Figueredo declaró que el partido político no ha tomado una decisión al respecto y que el exmandatario "es el plan" para las próximas elecciones.

"Mario es una excelente persona, es un ingeniero de la UNI, pero no se ha decidido absolutamente nada, ni a favor ni en contra de nadie. Nosotros esperamos que el presidente salga. Tenemos esa esperanza", dijo.

"No tenemos más candidato que Martín y ese es el esfuerzo en el que nosotros estamos abocados permanentemente. Mario es una excelente persona, es mi amigo y él mismo lo ha dicho muchas veces, estamos detrás del presidente", acotó.

