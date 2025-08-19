Martín Vizcarra reaparece durante audiencia tras dictarse prisión preventiva en su contra

Durante la audiencia este lunes 18 de agosto, el expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre su ausencia en la sesión anterior y atribuyó su inasistencia a factores externos como a la diligencia por su traslado al penal de Barbadillo, en el que se encuentra recluido por la prisión preventiva en su contra. Vizcarra pidió disculpas al tribunal y aseguró su compromiso de continuar asistiendo al proceso judicial.

"Pido disculpas por no haberme presentado el día jueves, por estar en diligencia de traslado, usted sabe que desde el primer día de este juicio, nunca he faltado a una sola sesión que he sido convocado, por factores externos, espero que puedan pronto revertirse lo que ha generado mi inasistencia. Desde aquí me comprometo a estar presente en todas las diligencias", señaló.

Cabe recordar que el exmandatario fue enviado a prisión preventiva por cinco meses tras una audiencia en la que el juez Jorge Chávez consideró que representaba un riesgo de fuga y presentó conducta procesal cuestionable. La medida se dictó en el marco del juicio oral por presuntos sobornos vinculados a obras en Moquegua durante su gestión como gobernador, por lo cual la Fiscalía solicita hasta 15 años de cárcel. Desde entonces, Vizcarra fue recluido en el penal de Barbadillo junto a otros exmandatarios.

"Así que hemos cumplido completamente todo lo que corresponda, señor juez. Está bien. Y aquí estamos nuevamente esperando que se dé la justicia en la cual, a pesar de la vía crucis que estoy pasando en todos esos años, yo sigo confiando en el poder judicial. Muchas gracias", mencionó Vizcarra el día que el PJ dicta el veredicto en su contra.

Hermano de Martín Vizcarra evalúa postular por Perú Primero

Tras la reciente orden de prisión preventiva por cinco meses contra Martín Vizcarra, que se suma a su inhabilitación política, el futuro del exmandatario con miras a las Elecciones Generales 2026 luce cada vez más incierto. En ese contexto, su hermano Mario Vizcarra aparece como una de las opciones para reemplazarlo en caso de que no pueda postular. En diálogo con RPP, señaló que estaría dispuesto a asumir esa candidatura únicamente si se confirma que Martín Vizcarra quedará impedido de participar.

"Claro que sí. Estamos todavía dentro de los plazos en los cuales Martín (Vizcarra) va a estar en las condiciones de postular. (…) Todavía no estemos en especulaciones. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido", indicó para RPP.