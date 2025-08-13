HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Política

Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de ir a prisión preventiva: "A pesar de la vía crucis, sigo confiando en el Poder Judicial"

Durante la audiencia de prisión preventiva, Martín Vizcarra explicó el detalle de sus viajes al interior del Perú y expresó su confianza en el Poder Judicial. El expresidente es investigado por el presunto delito de cohecho por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Martín Vizcarra estará recluido en el penal de Barbadillo hasta enero del 2026. Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra estará recluido en el penal de Barbadillo hasta enero del 2026. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el presunto delito de cohecho (sobornos). Sin embargo, antes de la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, el exmandatario tomó la palabra para explicar el detalle de sus viajes y expresó su confianza en el sistema de justicia.

Únete a nuestro canal de política y economía

El exjefe de Estado detalló su lista de viajes al interior del país con la empresa Urbaniza 3D y su partido político Perú Primero, con la finalidad de demostrar arraigo laboral y familiar para frenar la prisión preventiva en su contra. Sin embargo, horas después, Vizcarra fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial para cumplir con el mandato.

"Así que hemos cumplido completamente todo lo que corresponda, señor juez. Está bien. Y aquí estamos nuevamente esperando que se dé la justicia en la cual, a pesar de la vía crucis que estoy pasando en todos esos años, yo sigo confiando en el poder judicial. Muchas gracias", mencionó.

PUEDES VER: Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

lr.pe

Es importante señalar que, según la tesis fiscal, Vizcarra recibió, presuntamente, S/2.3 millones por parte de las empresa ICCSA y Obrainsa a cambio de intervenir en las adjudicaciones de los proyectos antes señalados.

Por otro lado, el expresidente se refirió a las declaraciones del colaborador eficaz Elard Tejeda, que lo comprometen gravemente en las investigaciones. En ese sentido, el exmandatario atacó a Tejeda y calificó como un "incentivo perverso" sus dichos.

"Por eso, qué incentivo tan perverso es la colaboración eficaz, donde un delincuente que lo acepta, se acepta como tal, cambia toda una vida en la cárcel con tal de una delación falsa contra mi persona a la que yo estoy. Solamente decirle adicionalmente que mi arraigo laboral es pleno desde la última citación aquí al Poder Judicial, donde se dio la resolución rechazando, yo he continuado haciendo ese trabajo y he viajado seis veces, señor juez", dijo.

PUEDES VER: Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía

lr.pe

"Me ha llamado poderosamente la atención esta sentencia de colaboración eficaz. No voy a decir por el tiempo que me dice todas, solamente voy a poner como referencia una sentencia de colaboración eficaz de quien inicia todo este proceso, el colaborador eficaz Elard Paul Tejeda de la compañía Obrainsa", acotó.

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Tras la decisión del juez Chávez Tamariz, el expresidente será internado en el penal de Barbadillo para cumplir con la orden judicial hasta enero de 2026. Hasta que sea recluido en el penal, el exjefe de Estado permanecerá en la carceleta del Poder Judicial hasta el 14 de agosto. No obstante, antes de eso, se someterá a exámenes médicos con el médico legista, tal como lo establece la ley.

En un principio, la Fiscalía pidió 6 meses de prisión preventiva para el exjefe de Estado; sin embargo, el juez decidió imponer 5 meses, ya que para ese momento el juicio oral contra Vizcarra por el caso Lomas de Ilo habrá concluido.

Con esta resolución del Poder Judicial, Vizcarra se convierte en el quinto expresidente en ser encarcelado en el penal de Barbadillo. El exmandatario se une a la lista que incluye al exdictador Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, quien también está cumpliendo una orden de prisión preventiva por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

LEER MÁS
Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

LEER MÁS
Patricia Benavides reemplazará a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes, según disposición de Delia Espinoza

Patricia Benavides reemplazará a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes, según disposición de Delia Espinoza

LEER MÁS
Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

LEER MÁS
Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

LEER MÁS
Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

LEER MÁS
UGEL Loreto Nauta denunciará a profesor que expuso carencias en colegio de Loreto

UGEL Loreto Nauta denunciará a profesor que expuso carencias en colegio de Loreto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota