Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de ir a prisión preventiva: "A pesar de la vía crucis, sigo confiando en el Poder Judicial"

El Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el presunto delito de cohecho (sobornos). Sin embargo, antes de la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, el exmandatario tomó la palabra para explicar el detalle de sus viajes y expresó su confianza en el sistema de justicia.

El exjefe de Estado detalló su lista de viajes al interior del país con la empresa Urbaniza 3D y su partido político Perú Primero, con la finalidad de demostrar arraigo laboral y familiar para frenar la prisión preventiva en su contra. Sin embargo, horas después, Vizcarra fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial para cumplir con el mandato.

"Así que hemos cumplido completamente todo lo que corresponda, señor juez. Está bien. Y aquí estamos nuevamente esperando que se dé la justicia en la cual, a pesar de la vía crucis que estoy pasando en todos esos años, yo sigo confiando en el poder judicial. Muchas gracias", mencionó.

Es importante señalar que, según la tesis fiscal, Vizcarra recibió, presuntamente, S/2.3 millones por parte de las empresa ICCSA y Obrainsa a cambio de intervenir en las adjudicaciones de los proyectos antes señalados.

Por otro lado, el expresidente se refirió a las declaraciones del colaborador eficaz Elard Tejeda, que lo comprometen gravemente en las investigaciones. En ese sentido, el exmandatario atacó a Tejeda y calificó como un "incentivo perverso" sus dichos.

"Por eso, qué incentivo tan perverso es la colaboración eficaz, donde un delincuente que lo acepta, se acepta como tal, cambia toda una vida en la cárcel con tal de una delación falsa contra mi persona a la que yo estoy. Solamente decirle adicionalmente que mi arraigo laboral es pleno desde la última citación aquí al Poder Judicial, donde se dio la resolución rechazando, yo he continuado haciendo ese trabajo y he viajado seis veces, señor juez", dijo.

"Me ha llamado poderosamente la atención esta sentencia de colaboración eficaz. No voy a decir por el tiempo que me dice todas, solamente voy a poner como referencia una sentencia de colaboración eficaz de quien inicia todo este proceso, el colaborador eficaz Elard Paul Tejeda de la compañía Obrainsa", acotó.

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Tras la decisión del juez Chávez Tamariz, el expresidente será internado en el penal de Barbadillo para cumplir con la orden judicial hasta enero de 2026. Hasta que sea recluido en el penal, el exjefe de Estado permanecerá en la carceleta del Poder Judicial hasta el 14 de agosto. No obstante, antes de eso, se someterá a exámenes médicos con el médico legista, tal como lo establece la ley.

En un principio, la Fiscalía pidió 6 meses de prisión preventiva para el exjefe de Estado; sin embargo, el juez decidió imponer 5 meses, ya que para ese momento el juicio oral contra Vizcarra por el caso Lomas de Ilo habrá concluido.

Con esta resolución del Poder Judicial, Vizcarra se convierte en el quinto expresidente en ser encarcelado en el penal de Barbadillo. El exmandatario se une a la lista que incluye al exdictador Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, quien también está cumpliendo una orden de prisión preventiva por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.