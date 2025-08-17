La mesa de los encarcelados: Carlincatura retrata cómo las exautoridades del Perú fueron a parar al penal de Barbadillo

Carlincatura de hoy, domingo 17 de agosto, sobre los exjefes de Estado detenidos en el Peru. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 17 de agosto, retrata cómo las exautoridades que gobernaron el Perú fueron a parar al penal de Barbadillo entre sentencias por delitos de corrupción y prisiones preventivas en medio de investigaciones judiciales. El caricaturista expone a los exmandatarios que asumieron desde el año 2000 jugando a la cartas en una mesa del centro penitenciario mientras se preguntan quién saldrá primero de prisión.

