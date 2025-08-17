La mesa de los encarcelados: Carlincatura retrata cómo las exautoridades del Perú fueron a parar al penal de Barbadillo
El icónico caricaturista refleja la crítica situación judicial que enfrentan los exgobernantes peruanos, sumidos en investigaciones por delitos graves.
La Carlincatura de hoy, domingo 17 de agosto, retrata cómo las exautoridades que gobernaron el Perú fueron a parar al penal de Barbadillo entre sentencias por delitos de corrupción y prisiones preventivas en medio de investigaciones judiciales. El caricaturista expone a los exmandatarios que asumieron desde el año 2000 jugando a la cartas en una mesa del centro penitenciario mientras se preguntan quién saldrá primero de prisión.
Caricatura política de Carlincatura del 17 de agosto de 2025