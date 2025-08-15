HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Sociedad

¿Por qué Barbadillo es conocida como la 'prisión de los presidentes' de Perú?

El expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a cinco meses de prisión preventiva y estará en la cárcel de Barbadillo, un lugar conocido por albergar a expresidentes del Perú.

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, estará en el penal de Barbadillo.
El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, estará en el penal de Barbadillo. | Foto: El Peruano

El 14 de agosto de 2025 se informó que el expresidente del Perú Martín Vizcarra fue sentenciado a cinco meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El expresidente fue detenido por los efectivos especiales. La fiscalía pide 15 años de prisión, pero el expresidente niega los cargos.

Martín Vizcarra pasará sus próximos meses en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES), lo que lo convierte en el sexto presidente del Perú en llegar a este lugar en la historia. Actualmente, se encuentran allí Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

PUEDES VER: Martín Vizcarra es recluido al penal de Barbadillo: así fue su ingreso tras orden de prisión preventiva

lr.pe

¿Barbadillo es la 'prisión de los presidentes' de Perú?

La prisión de Barbadillo fue creada para mantener al expresidente Alberto Fujimori, quien fue juzgado y condenado tras su extradición desde Chile. Sin embargo, Fujimori permaneció allí desde 2007 hasta que fue liberado en 2023. Posteriormente, esta cárcel recibió a Alejandro Toledo, debido a los casos relacionados con la empresa Odebrecht.

Exteriores del penal Barbadillo. Foto:Bloomberg

Exteriores del penal Barbadillo. Foto:Bloomberg

Ollanta Humala actualmente se encuentra en el penal de Ate por casos de irregularidades con la empresa brasileña, a pesar de que el expresidente ha negado todo. A Ollanta Humala se le suma Pedro Castillo, por los casos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Ahora, Martín Vizcarra también se encuentra en el penal.

PUEDES VER: Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

lr.pe

¿Cómo es la prisión de Barbadillo?

Según indica Javier Llaque Moya, exjefe del INPE, en conversaciones con CNN, la prisión cuenta con cuatro ambientes, y cada uno mantiene su propia estación, baño, cama, comedor y un lugar para recibir visitas. Esta prisión está comandada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Javier Llaque explica que cada expresidente tiene su propio espacio, pero pueden encontrarse entre sí por los jardines. Además, cuenta que Ollanta Humala está en el lugar donde estaba Fujimori, y Vizcarra tendrá un nuevo espacio recién construido, lo cual llena la capacidad de la cárcel.

Notas relacionadas
Trujillo: explosión en Av. Perú habría ocurrido por guerra entre bandas criminales, según titular del Mininter

Trujillo: explosión en Av. Perú habría ocurrido por guerra entre bandas criminales, según titular del Mininter

LEER MÁS
Censo nacional 2025: INEI aclara cómo se realizará el proceso si vives en condominio o edificio

Censo nacional 2025: INEI aclara cómo se realizará el proceso si vives en condominio o edificio

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan preciso momento de la gran explosión en Trujillo que dejó 20 casas afectadas

Cámaras de seguridad captan preciso momento de la gran explosión en Trujillo que dejó 20 casas afectadas

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Pareja de hombre asesinado en plaza San Martín denuncia que mataron a su esposo porque "querían que venda droga y él se negó"

Pareja de hombre asesinado en plaza San Martín denuncia que mataron a su esposo porque "querían que venda droga y él se negó"

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

LEER MÁS
Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

LEER MÁS
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota