¿Por qué Barbadillo es conocida como la 'prisión de los presidentes' de Perú?

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, estará en el penal de Barbadillo. | Foto: El Peruano

El 14 de agosto de 2025 se informó que el expresidente del Perú Martín Vizcarra fue sentenciado a cinco meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El expresidente fue detenido por los efectivos especiales. La fiscalía pide 15 años de prisión, pero el expresidente niega los cargos.

Martín Vizcarra pasará sus próximos meses en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES), lo que lo convierte en el sexto presidente del Perú en llegar a este lugar en la historia. Actualmente, se encuentran allí Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

¿Barbadillo es la 'prisión de los presidentes' de Perú?

La prisión de Barbadillo fue creada para mantener al expresidente Alberto Fujimori, quien fue juzgado y condenado tras su extradición desde Chile. Sin embargo, Fujimori permaneció allí desde 2007 hasta que fue liberado en 2023. Posteriormente, esta cárcel recibió a Alejandro Toledo, debido a los casos relacionados con la empresa Odebrecht.

Exteriores del penal Barbadillo. Foto:Bloomberg

Ollanta Humala actualmente se encuentra en el penal de Ate por casos de irregularidades con la empresa brasileña, a pesar de que el expresidente ha negado todo. A Ollanta Humala se le suma Pedro Castillo, por los casos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Ahora, Martín Vizcarra también se encuentra en el penal.

¿Cómo es la prisión de Barbadillo?

Según indica Javier Llaque Moya, exjefe del INPE, en conversaciones con CNN, la prisión cuenta con cuatro ambientes, y cada uno mantiene su propia estación, baño, cama, comedor y un lugar para recibir visitas. Esta prisión está comandada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Javier Llaque explica que cada expresidente tiene su propio espacio, pero pueden encontrarse entre sí por los jardines. Además, cuenta que Ollanta Humala está en el lugar donde estaba Fujimori, y Vizcarra tendrá un nuevo espacio recién construido, lo cual llena la capacidad de la cárcel.