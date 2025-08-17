Fiscalía pide a la Corte Suprema suspender a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

El Ministerio Público busca la suspensión de Luis Arce Córdova, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Tras el rechazo de un primer pedido por parte del Poder Judicial, la Fiscalía presentó una apelación ante la Corte Suprema. La audiencia se llevará a cabo este lunes 18 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana y, de ser aceptada en los términos planteados por el Ministerio Público, significaría que Arce Córdova no podrá reincorporarse como fiscal supremo por 36 meses.

En mayo pasado, el juez Juan Carlos Checkley desestimó la solicitud presentada por la Fiscalía de la Nación en el marco de la investigación contra Arce Córdova por presunto enriquecimiento ilícito. Entre 2009 y 2019, un peritaje oficial determinó que el magistrado registró un desbalance patrimonial superior a S/1.3 millones, concentrado principalmente entre 2013 y 2019. En marzo de 2024, el fiscal supremo Alcides Chinchay lo acusó junto a sus hermanos por este delito, solicitando seis años y ocho meses de prisión para Luis y Neltón Arce, y 13 años para Wilder Arce.

Arce Córdova consiguió que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitiera una acción de amparo a su favor contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que, en teoría, le permitiría retornar a su cargo. El juez constitucional Jorge Ramírez Niño de Guzmán anuló la destitución que se le impuso el año 2022 al concluir que el proceso seguido vulneró derechos fundamentales del demandante.

Pese a ello, su regreso quedo "en el aire", luego de que la propia JNJ no agendara su reposición oficialmente. Además, en este momento, Arce Córdova no puede volver a la Fiscalía, pues no existen vacantes disponibles. Su caso es parecido al de Patricia Benavides, donde la Corte Suprema dijo que no podía ser suspendida.

Arce Córdova fue destituido tras remitir una carta al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que renunciaba a continuar como miembro del organismo, en plena segunda vuelta electoral de 2021. La JNJ calificó dicha conducta como una falta muy grave, al considerar que atentó contra la estabilidad del sistema electoral y la institucionalidad democrática.

¿Quién es Luis Arce Córdova?

Luis Carlos Arce Córdova es un abogado y magistrado de carrera, formado en instituciones como la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos como juez en Lima y Ucayali, presidente de la Corte Superior de Ucayali y fiscal supremo. También fue representante del Ministerio Público ante el JNE.

La Fiscalía de la Nación le abrió indagaciones por distintos delitos. Además de su acusación por presunto enriquecimiento ilícito, Arce Córdova ha sido investigado por tráfico de influencias y cohecho. Se solicitó levantar su inmunidad en abril de 2022 para incorporarlo formalmente en las pesquisas, pero el Congreso mantiene en suspenso su caso.