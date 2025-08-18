HOYSuscripcion LR Focus

Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
La CIDH frena la amnistía, Fujimori se desploma en encuestas y Vizcarra asoma otra vez | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

'Chibolín' seguirá en prisión: Corte Suprema rechaza pedido de Andrés Hurtado de archivar caso de tráfico de influencias

La Corte Suprema, liderada por el juez Juan Carlos Checkley, rechazó la acción presentada por la defensa legal de Andrés Hurtado, encabezada por el abogado Elio Riera.

Andrés Hurtado continuará cumpliendo su pena de prisión preventiva | Composición: LR.
Andrés Hurtado continuará cumpliendo su pena de prisión preventiva | Composición: LR.

Seguirá tras las rejas. El conocido expresentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido por su nombre artístico 'Chibolín', continuará cumpliendo la prisión preventiva impuesta hasta septiembre de este año. La medida está relacionada con las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias. Hurtado, representado por el abogado Elio Riera, buscó salir de la cárcel mediante un recurso presentado ante la Corte Suprema; sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley, magistrado de este órgano judicial, rechazó la acción.

"Declarar infundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del imputado Andrés Avelino Hurtado Grados, respecto de los tres hechos que se le atribuyen en el presente caso, en calidad de coautor del delito contra la Administración Pública – tráfico de influencias, en agravio del Estado", se lee en la resolución de la Corte Suprema a la que accedió La República.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militatantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

Según la resolución, el juez Checkley rechazó la acción porque Hurtado Grados no fue acusado como un simple instigador, sino como coautor activo de las negociaciones y la recepción de sobornos dentro de la red de tráfico de influencias. Por ello, los hechos podrían configurar el delito y deben seguir siendo investigados.

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, es investigado por presuntos delitos de corrupción, entre los cuales se incluyen tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. Esto luego de que se hiciera público un presunto soborno de un millón de dólares para facilitar la devolución de 100 kg de oro incautados, entre otros beneficios indebidos.

PUEDES VER: Nuevas revelaciones de la Fiscalía sobre caso Qali Warma comprometen más a Nicanor Boluarte

Resolución que declara infundado recurso a favor de Hurtado Grados | Foto: LR.

Caso Chibolín: así fue la última aparición de Andrés Hurtado y de la fiscal Elizabeth Peralta

Andrés Hurtado tuvo su última aparición desde prisión a mediados de julio. Durante una audiencia para evaluar la vigencia de su prisión preventiva, Hurtado tomó la palabra y aseguró que cuenta con pruebas suficientes para demostrar que la medida no corresponde en su contra.

"Si tengo los arraigos que se han presentado. Tengo una familia, una niña de 9 años (...), tengo domicilio notariado, tengo el contrato de trabajo. Durante seis años el país me ha visto. Lógicamente, está suspendido porque estoy acá. Tengo todos los arraigos perfectamente, incluso hasta mi pasaporte, desde el primer día", declaró ante la autoridad el expresentador televisivo.

PUEDES VER: ¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía

Por su parte, desde el penal de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta —también involucrada en la presunta red de tráfico de influencias— reapareció en una audiencia judicial el 7 de julio, mostrando un estado de evidente afectación y entre lágrimas. En su intervención reafirmó su inocencia y cuestionó la consistencia de las imputaciones que motivaron su reclusión por 18 meses.

"Doctor San Martín, ellos lo han agregado con diferentes leras y distintos lapiceros. Tienen un esquema para redactar el acta (...) han agregado esa acta, y si lo observan a simple vista detectarán las agregadurías. Créame", dijo mientras participaba de la diligencia de manera virtual desde el centro penitenciario.

Jonathan Maicelo revela posible vínculo de Samantha Batallanos con Andrés Hurtado 'Chibolín': "La apoyó con unos temitas"

Poder Judicial autoriza salida de Lima para Javier Miu Lei, empresario involucrado en el caso Chibolín

Andrés Hurtado: en local de la amiga de “Chibolín” se celebró la fiesta de los 46 generales de la PNP

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Más leyes de impunidad?: Heduardicidio expone las eventuales maniobras del Gobierno de Boluarte luego de la Ley de Amnistía

El MTC declara en reorganización Provías Nacional y Provías Descentralizado

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militatantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

Mujer que vende desayunos figura como socia de empresa constructora con contratos de hasta S/2 mil 500 millones

Nuevas revelaciones de la Fiscalía sobre caso Qali Warma comprometen más a Nicanor Boluarte

Ejército alquila terreno a empresa investigada por minería ilegal

