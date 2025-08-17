HOYSuscripcion LR Focus

Pedro Castillo: Corte Suprema evaluará pedido para anular prisión preventiva este jueves 21 de agosto

El expresidente Pedro Castillo es investigado por el presunto delito de rebelión tras el intento de golpe de Estado en diciembre el 2022.

Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por su intento de golpe de Estado. Foto: Composición/LR
El expresidente Pedro Castillo buscará salir en libertad. La Corte Suprema evaluará este jueves 21 de agosto el pedido presentado por la defensa del exmandatario que busca anular la prisión preventiva en su contra en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 por el presunto delito de rebelión.

El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud que el exjefe de Estado presentó el 1 de agosto en el que señala, según la defensa técnica de Castillo, que "no se cumplen con los requisitos establecidos en la ley para su mantenimiento" y que "tras la exhaustiva investigación se ha determinado que no existen suficientes elementos de convicción para sostener la prisión preventiva".

La audiencia de cesación de prisión preventiva está convocada para el jueves a las 3:00 p.m. de manera virtual y las partes procesales deberán presentarse de manera obligatoria para que el magistrado escuche sus alegatos Es preciso destacar que la medida restrictiva que pesa contra del exmandatario vence en diciembre de este año, en el que cumplirá 3 años de reclusión en el penal de Barbadillo, mientras que forma parte del juicio oral por el delito antes mencionado.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial una condena de 34 años de pena privativa de la libertad en contra del exmandatario, así como 3 años y medio de inhabilitación de la función pública. Asimismo, el Ministerio Público requirió una reparación civil mayor a los S/64 millones.

Corte Suprema convocó a audiencia de cesación de prisión preventiva contra Castillo para el 21 de agosto de manera virtual.

El 7 de diciembre del 2022, a través de un mensaje a la Nación, Castillo anunció la disolución del Congreso de manera inconstitucional. Sin embargo, tras su alocución, cuando se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo político, fue detenido por las fuerzas del orden y puesto a disposición de las autoridades.

Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal durante juicio oral

A la par, el exmandatario continúa rechazando el juicio oral en su contra. El 12 de agosto, durante la audiencia del juicio oral relacionado con el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Castillo tuvo un altercado con la jueza Norma Carbajal, quien preside el tribunal. Esto llevó a que le cortaran el micrófono en un momento en que debía acreditarse en la audiencia. El exmandatario puso en duda la legitimidad del proceso y acusó a la magistrada de ser parcial en su actuación.

"Rechazo este juicio y quiero dejar constancia. Yo soy presidente de la República, no me pueden silenciar ante el país. Díganme dónde encontraron las armas. Mi abogado público no tuvo tiempo de prepararse; yo no tengo para pagar un abogado privado", dijo el exjefe de Estado.

En tanto, Castillo se refirió a Carbajal. "La doctora Carbajal ha contaminado este juicio, no tiene ninguna autoridad. La Fiscalía está dando imputaciones que no puede probar", dijo entre gritos mientras los magistrados le pedían que tome asiento y guarde silencio.

