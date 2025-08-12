Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

Durante la audiencia del juicio por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo protagonizó un enfrentamiento con la jueza Norma Carbajal, presidenta del tribunal, lo que ocasionó que le cortaran el micro pues ese era el momento en el que tenía que acreditarse. El exmandatario cuestionó la legitimidad del proceso y acusó a la magistrada de actuar de forma parcializada.

"Rechazo este juicio y quiero dejar constancia. Yo soy presidente de la República, no me pueden silenciar ante el país. Díganme dónde encontraron las armas. Mi abogado público no tuvo tiempo de prepararse; yo no tengo para pagar un abogado privado", expresó Castillo.

Además, Castillo arremetió directamente contra la jueza. "La doctora Carbajal ha contaminado este juicio, no tiene ninguna autoridad. La Fiscalía está dando imputaciones que no puede probar", dijo entre gritos mientras los magistrados le pedían que tome asiento y guarde silencio.

Finalmente, Castillo acusó a los jueces de estar vulnerando sus derechos en el proceso judicial en su contra. "Cuando hice una huelga de hambre, la defensa pública pidió que se suspenda una de las audiencias mientras yo estaba en el hospital, algo que el tribunal debió considerar", señaló.