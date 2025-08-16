HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

La JNJ enfrenta un escándalo tras la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, incluidos casos de Keiko Fujimori y Patricia Benavides. Investigaciones apuntan a una eliminación intencionada desde dentro de la institución.

Documentación relacionada a Keiko Fujimori y Patricia Benavides han desaparecido de los archivos de la JNJ. Foto: composición LR
Documentación relacionada a Keiko Fujimori y Patricia Benavides han desaparecido de los archivos de la JNJ. Foto: composición LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra en el centro de un nuevo escándalo tras la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, entre los que se encontraban casos que involucraban a Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides y magistrados vinculados a la red de los Cuellos Blancos. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, los documentos fueron borrados de manera premeditada y desde dentro de la propia institución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El hecho se conoció luego de que un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios alertara, el 2 de agosto, que buena parte de la documentación virtual había desaparecido del Sistema de Gestión Documental de la JNJ. Aunque en un inicio se habló de una falla técnica, pronto se descubrió que la carpeta temporal en la que se almacenaban los archivos había sido manipulada por una cuenta con acceso total.

De acuerdo con la investigación del semanario, la hipótesis de un ataque externo perdió fuerza rápidamente. Las indagaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional concluyeron que el borrado se ejecutó desde adentro, con las credenciales necesarias para mover o eliminar archivos sin dejar huella.

La desaparición de los expedientes afecta a denuncias de alto perfil: la jefa del Reniec, Carmen Velarde, por el caso de firmas falsas; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el fiscal José Domingo Pérez; y la propia Patricia Benavides, recientemente reincorporada a la Fiscalía. La magnitud de la pérdida refuerza la sospecha de que se trató de una acción deliberada para proteger a figuras con poder judicial y político.

PUEDES VER: César Hildebrandt sobre crisis institucional: "El Perú es rehén de una banda que intenta recrear métodos de los años 90"

lr.pe

Expedientes clave y sospechas de encubrimiento

Entre los archivos desaparecidos se encuentran procedimientos disciplinarios iniciados desde enero de 2025, muchos de ellos con alto interés público y relevancia histórica. Destaca la denuncia contra Carmen Velarde, jefa del Reniec, por las firmas falsas presentadas por partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones. También se incluyen casos relacionados con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el fiscal José Domingo Pérez, uno de los protagonistas en el juicio contra Keiko Fujimori.

La lista también comprende expedientes vinculados a Patricia Benavides y a jueces relacionados con la red de los Cuellos Blancos del Puerto, considerada la mayor trama de corrupción judicial en el Perú. Aunque la potestad disciplinaria de la JNJ sobre estos funcionarios prescribió en 2023, los documentos seguían siendo piezas relevantes como prueba en otras instancias.

La selección de lo desaparecido refuerza la hipótesis de un borrado intencional. Según fuentes policiales citadas por el semanario, el patrón muestra que se eliminaron expedientes que podían tener consecuencias para personajes con vínculos políticos y judiciales, dejando en evidencia un acto que va más allá de un simple descuido administrativo.

PUEDES VER: Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

lr.pe

Una JNJ cuestionada en medio de la crisis política

El hallazgo se da en un momento en que la JNJ atraviesa una crisis de legitimidad. Su presidente, Gino Ríos Patio, sentenciado por violencia familiar, es señalado por actuar como operador político antes que como garante de la idoneidad de jueces y fiscales. En lo que va del año, las resoluciones del organismo han beneficiado a magistrados cuestionados, en lugar de reforzar la disciplina en el sistema judicial.

El caso de Patricia Benavides es emblemático. Pese a las investigaciones que enfrenta por presunta organización criminal y obstrucción a la justicia, la JNJ ordenó su reincorporación a la Fiscalía de la Nación. Ante la demora de la fiscal Delia Espinoza en ejecutar la medida, la Junta incluso abrió un proceso preliminar en su contra. Finalmente, Benavides recuperó un despacho clave, con procesos de alto nivel bajo su control.

Este panorama se agrava con la reciente aprobación de una ley de amnistía firmada por Dina Boluarte, que beneficia a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos. Para diversos sectores, la concatenación de hechos —expedientes desaparecidos, reincorporaciones exprés y archivos de denuncias— evidencia un patrón de impunidad en el que la justicia ya no se ausenta, sino que cambia de bando.

Notas relacionadas
Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

LEER MÁS
César Hildebrandt sobre crisis institucional: "El Perú es rehén de una banda que intenta recrear métodos de los años 90"

César Hildebrandt sobre crisis institucional: "El Perú es rehén de una banda que intenta recrear métodos de los años 90"

LEER MÁS
Sentado y caminando de un lado a otro: así estuvo Vizcarra en una habitación del PJ tras orden de prisión

Sentado y caminando de un lado a otro: así estuvo Vizcarra en una habitación del PJ tras orden de prisión

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Hildebrandt sobre crisis institucional: "El Perú es rehén de una banda que intenta recrear métodos de los años 90"

César Hildebrandt sobre crisis institucional: "El Perú es rehén de una banda que intenta recrear métodos de los años 90"

LEER MÁS
Abucheos a congresistas: el reflejo del creciente rechazo de ciudadanos hacia el Congreso peruano

Abucheos a congresistas: el reflejo del creciente rechazo de ciudadanos hacia el Congreso peruano

LEER MÁS
Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

LEER MÁS
El MTC declara en reestructuración Provías Nacional y Provías Descentralizado

El MTC declara en reestructuración Provías Nacional y Provías Descentralizado

LEER MÁS
Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

LEER MÁS
Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota