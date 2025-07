RMP sobre trenes de López Aliaga: "Esto es una estafa como las diez mil motos o Lima potencia mundial"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió al lote de trenes que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, trajo al Perú desde Estados Unidos como parte de una "donación" de Caltrain. Como se recuerda, en su momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le negó al burgomaestre realizar una marcha blanca de sus trenes debido a que los vagones serán almacenados y no cuentan con una serie de condiciones de operatividad. Por su parte, el titular de la cartera, César Sandoval Pozo, señaló que el almacén es la ruta que le espera a las maquinarias.

En ese contexto, Palacios criticó que López Aliaga haya traído las maquinarias y calificó como una "estafa" el uso que el alcalde de Lima pueda darle a esas locomotoras y vagones. En esa misma línea, la conductora aseguró que el haber trasladado los trenes al Perú sería usado como parte de la campaña política del burgomaestre con miras a las Elecciones Generales 2026.

"¿Cuál marcha blanca? Esta es una estafa exactamente igual que las diez mil motos, exactamente igual que hambre cero o Lima potencia mundial, es lo mismo solo que cuesta más plata. Está hecha con el dinero de todos los peruanos, es una cosa de locos", dijo.

En otro momento, la conductora de Sin Guion cuestionó el valor real de las locomotoras y vagones que trajo López Aliaga y advirtió que la Contraloría debería investigar en el asunto.

"Es su tarjeta de presentación como candidato: 'Yo traje un tren'. No, él trajo unos vagones y locomotoras dadas de baja de California que, para Caltrain, valen, en sus libros, US$ 5 millones, lo han donado -entre comillas- a precio chatarra. Para la MML valen US$ 800 millones (risas). No sé qué va a hacer la Contraloría, pero algo tiene que decir. No puedes valorar tanto una cosa, mientras que, el que te la dona, la valora en nada", comentó.