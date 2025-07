Harvey Colchado revela nexos entre Patricia Chirinos y Patricia Benavides: "Era como su alfil dentro del Congreso"

Patricia Chirinos y Patricia Benavides habrían tenido coordinaciones previas a la caída de esta última durante su gestión al mando del Ministerio Público. Así lo señaló Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Durante una reciente entrevista con Víctor Caballero ‘Curwen’, el excoronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló que existieron conversaciones entre la congresista de Renovación Popular y la exfiscal de la Nación.

“La congresista del Callao, Patricia Chirinos, también negociaba votos. Ella era como su alfil dentro del Congreso: hablaba con varias bancadas y era un contacto o bisagra para impulsar iniciativas. Inclusive, le envía un proyecto de denuncia constitucional contra miembros del Tribunal Constitucional, y ella lo hace suyo y lo presenta en el Congreso”, indicó.

Además, Colchado señaló que, tras la suspensión de Benavides al frente de la Fiscalía, Chirinos buscó a personas vinculadas a la investigación del caso para apoyar con su testimonio. No obstante, esta colaboración no se habría concretado debido a que Luis Aragón, congresista cercano a Chirinos y a quien la legisladora defendía, no pudo colaborar como se pretendía originalmente.

“Luego de que cae Patricia Benavides, nos busca Patricia Chirinos. Va en busca de un general de la Policía de nuestro entorno y nos contacta para conversar. Pensábamos que quería ser colaboradora eficaz. (…) Le dijimos que estaba bien. (…) Ella seguro pensó otra cosa: estaba a punto de ser colaboradora eficaz o testigo. Pero donde no había posibilidad de negociación era en que el congresista Luis Ángel Aragón fuera colaborador eficaz, porque ella fue y habló por él. Él tenía un proceso dentro de la Fiscalía. Patricia Chirinos no tenía ningún proceso, por lo que cabía que fuera testigo, pero Aragón no. Ella dijo que lo iba a pensar, pero nunca más regresó”, señaló.

Harvey Colchado aseguró que Patricia Chirinos volverá a intentar tomar el Ministerio Público

Luego de que el Poder Judicial suspendiera a Patricia Benavides como fiscal de la Nación ante el intento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por reponerla en ese cargo, Harvey Colchado advirtió que la cúpula de la exfiscal podría volver a intentar tomar el Ministerio Público. El coronel en retiro de la PNP señaló que este intento podría repetirse en un futuro bajo ciertas condiciones.

“Todo esto fue advertido hace dos años por el Equipo Especial de la PNP y los fiscales del Eficcop, quienes captaron colaboradores eficaces y testigos protegidos: ciudadanos hartos de mafias como los Cuellos Blancos, que decidieron delatar incluso a sus propios aliados. Debemos mantenernos alertas. La impunidad está organizada y, aunque hoy fracasaron en capturar el Ministerio Público, volverán a intentarlo. Irán tras esta y otras instituciones para encubrir sus delitos y silenciar a quienes los enfrentan. Hoy, congresistas, autoridades y abogados desesperados gritan frente a cámaras, pero la verdadera razón solo el expediente fiscal la conoce”, indicó en una publicación de su cuenta de X (antes Twitter).

Por otro lado, Colchado rememoró los hechos que motivaron la reciente suspensión de Benavides: “La suspensión responde a graves hechos de corrupción y abuso de autoridad. Benavides jugó a fondo para proteger sus intereses. Habría cometido lo siguiente: ejecutó pedidos del abogado José Luis Castillo Alva, presunto integrante de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’, investigada por el Eficcop; nombró de forma irregular a Angie Távara Roque y Abelardo Caycho Ramis como fiscales, en lo que habría sido parte de un pago político; y cesó a los fiscales Andy Rodríguez y Magaly Quiroz por cuestionar interferencias en el Equipo Especial Cuellos Blancos”, concluyó.