Dina Boluarte descartó dialogar con los mineros ilegales a quienes acusó de promover la violencia en alianza con grupos extremistas. En cambio sí mostró apertura con los 31,550 registros autorizados por el Reinfo. Por ello, convocó para este lunes 14 a las 11.00 a.m. una mesa técnica para abordar el proceso de formalización minera.

En la referida mesa técnica se contará con la presencia del presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el defensor del Pueblo, el presidente de la Comisión de Energía del Congreso, representantes de los gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

A fin de lograr frenar las protestas y beneficiar a quienes sí se encuentran registrados en el Reinfo, se tratarán los siguientes temas: proceso de formalización minera para los 31,560 registros autorizados; implementación de los derechos laborales de los trabajadores mineros, y trabajar en conjunto una ley para la pequeña minería y minería artesanal.

Dina Boluarte descarta diálogo con mineros ilegales

Respecto al rechazo al pliego de reclamos de los mineros ilegales, la jefa de Estado anunció que no dialogará con ellos. "No vamos a pactar con los que en forma contumaz se mantienen en la ilegalidad, promueven la violencia en alianza con grupos extremistas que pretenden que el caos impere en nuestro país. Todos sabemos que en el caos gana el terrorismo y se impone la ley del más violento", anotó.

En ese contexto, celebró la intervención policial que logró desbloquear las carreteras tomadas por mineros ilegales, quienes realizan protestas sociales desde inicios de junio en busca de ser formalizados.

“Los mineros ilegales están al margen de la ley y con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogos, porque se ha demostrado en estos días (que) sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país, atentan contra la vida civilizada de todos los peruanos. Nosotros no pactamos con la ilegalidad”, indicó.

Además, se dirigió a la ciudadanía y aseguró que "el Gobierno se mantiene firme" contra la minería ilegal que "contamina ríos, explota a trabajadores de forma inhumana y promueve la trata de mujeres".

"Esta minería ilegal no tiene cabida en nuestro país. Frente a ellos, responsables de los dos peruanos fallecidos en las últimas acciones violentas. No hay ni habrá retroceso alguno. Hemos restablecido el orden interno y no vamos a permitir que el caos se apodere del Perú", dijo.

También, exhortó a la población a estar atentos de las “conductas de algunos malos congresistas que en el pasado reciente promovieron y organizaron la violencia contra el estado y gobierno constitucional”.