Tren Lima-Chosica: López Aliaga se lava las manos ante fracaso de marcha blanca: “Es una maniobra caviar”

Alcalde de Lima no hace mea culpa sobre pruebas del tren.

No acepta la improvisación en torno al proyecto. Pese a que, desde el 13 de mayo pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le viene solicitando información clave sobre el estado de los trenes que vendrán donados desde California (EEUU), el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no asume responsabilidades y ha optado por lavarse las manos ante el inminente fracaso de la marcha blanca que anunció para antes de 28 de julio.

Resulta ahora que la culpa de que no existan las condiciones para la marcha blanca del tren Lima-Chosica es de otros actores menos de su propia gestión. “Esta es una maniobra caviar (…) de hace meses. Antes decían que (el tren) era chatarra, ahora no; me sacaron lo de la altura (de los puentes), pero hace año y medio se ha medido. Es un tema ideologizado de la izquierda caviar, comunista que odia a la población”, señaló este jueves durante una entrevista que dio al programa de YouTube Edición Especial, adonde acude frecuentemente.

Sin embargo, cuando se le consultó insistentemente por las fechas y por las razones del por qué no presentó con tiempo la información solicitada por el MTC, respondió que, primero, debía tener la certeza de que las 20 locomotoras y los 93 vagones, donados por Caltrain, iban a llegar al país sin problemas. “Cuando supero ese problema, ya voy al contrato firmado con el MTC para ponerme en acción”, se excusó.

Precisamente, ese es el mayor problema para que no se pueda dar la marcha blanca antes de 28 de julio, señalaron el ministro de Transportes, César Sandoval, y el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández.

Resulta que, desde el 13 de mayo, el MTC le pidieron al burgomaestre sustentar el estado actual, a nivel técnico y operativo, de los trenes y sus principales equipamientos; así como presentar la auditoría técnica realizada a los mismos. Además, le solicitaban cronogramas de arribo, historiales y fichas de mantenimiento del material rodante; además del registro de las últimas reparaciones. No obstante, nada de eso remitió.

López Aliaga explicó que este jueves se han reunido los equipos técnicos de la Municipalidad de Lima y el MTC, durante cuatro horas, para ver los detalles técnicos y legales. “(En ese encuentro), hemos pedido que certifique una locomotora que está funcionando hasta diciembre y que nos permita usar una locomotora nuestra para hacer la prueba en vacío, para llegar en vivo. Una cosa es el cálculo, el análisis, para llegar desde Chosica hasta (la estación) Desamparados. Iría el maquinista, el alcalde y el teniente alcalde para ver lo de la vía”, afirmó.

De esta manera, tuvo que admitir que lo que podría ocurrir a fin de mes no es una marcha sino una prueba del tren en vacío, sin pasajeros. “Esto no debe demorar meses, años. Cuando hay voluntad política, se saca todo, no cuando te ponen reglamentos”, dijo sin poder dar una fecha exacta de cuándo empezarán a operar los trenes donados por Caltrain.

No quiere trenes contaminantes

En otro momento, López Aliaga admitió que deberá convocarse a un concurso público para elegir al mejor concesionario que se encargará de la operación del tren Lima-Chosica. Esto dista mucho de lo que mencionan el titular del MTC y el presidente de la ATU, quienes señalan que se deberá firmar una adenda al contrato de concesión que se mantiene con la empresa Ferrovías Central Andina, operadora de la línea férrea.

El alcalde también dijo que está pensando que los trenes dejen de ser contaminantes para que sus motores pasen a funcionar con gas natural. “Ahora estoy viendo cuánto cuesta ponerle al motor de cada locomotora una conversión a gas, para ahorrar plata por el GNV y para tener ecología pura. Así le diremos adiós a la contaminación que dicen”, señaló sin considerar que eso retrasaría más la operación.