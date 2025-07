Dina Boluarte se sube el sueldo: Jaime Chincha, RMP y Juliana Oxenford comentan medida del Gobierno

Juliana Oxenford, Jaime Chincha y Rosa María Palacios se reunieron en un streaming especial de La República para comentar la coyuntura y las últimas noticias. Los periodistas de LR+ analizaron uno de los acontecimientos que más ha llamado la atención en los últimos días: el aumento de sueldo dispuesto por Dina Boluarte. La medida, aprobada con el aval del Consejo de Ministros y, en especial, del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, establece que la presidenta pase de ganar S/ 16.000 a S/ 35.568. Se trata de un incremento de más del 122% que la convertiría en la segunda mandataria con mayor remuneración de la región. Con estos antecedentes, los periodistas iniciaron el debate.

Quien dio pie a la discusión fue Jaime Chincha. El periodista consideró que lo hecho por Boluarte es una muestra más de su desconexión con la ciudadanía: “Se lo ha subido ciento veinte y pico por ciento más. ¿Quién diablos tiene el cuajo de recibir un incremento así de voluminoso? (…) La meritocracia no se está evaluando. En este momento, con la situación económica, hacer esto es una cachetada. Es la misma señora que ha dicho que con diez soles se podía hacer entrada, segundo y postrecito”. Chincha incluso respondió a quienes citan la Constitución para justificar que la presidenta debía aprobar este aumento: “¿Quieren Constitución? El artículo 2 habla del derecho a la vida. ¿De los muertos qué?”, cuestionó.

Aportando un nuevo ángulo a la conversación, Rosa María Palacios sostuvo que sí existen argumentos para que se incremente el sueldo presidencial. Sin embargo, opinó que lo correcto era que Boluarte dispusiera que ese aumento se aplique después de terminado su Gobierno: “Cada país tiene su realidad, pero acá hay un problema que nace —como muchos problemas en el Perú— con Alan García. Él, en su segundo gobierno, se baja el sueldo. En la Constitución hay un artículo, el 39, que dice cuál es el escalafón del Estado peruano: primero está el presidente (…) siempre se interpretó que esta norma se aplicaba a los sueldos según el rango. Cuando llegó la crisis del 2008, Alan García dijo ‘bueno, el Consejo se baja el sueldo a la mitad’. Llegó Humala y, claro, no conseguía ministros por S/ 15.000; se dio cuenta de que había un problema y subió el sueldo —si es que no fue con Vizcarra o PPK—. El congresista gana más que el ministro. (…) Lo que están haciendo ahora es regresar al esquema pre-Alan García. Eso es. Si Dina fuera fina y elegante, diría que lo aprobaría para cuando ella ya no esté”, apuntó.

Fiel a su estilo, Juliana Oxenford también criticó el aumento del salario presidencial. Aseguró que una solución más salomónica, considerando los argumentos constitucionales, hubiera sido que Boluarte dispusiera que este incremento salarial se haga efectivo recién al término de su mandato: “Acá hay un tema: sobre la Constitución no hay nada que decir, pero la señora no ha hecho ningún tipo de mérito. Más aún cuando se adjudica este dogma de que con diez soles un peruano se hace un arroz con leche. Pero, si la Constitución marca una fórmula para que el presidente gane más que el resto, ¿qué haría yo si fuera Dina Boluarte? Cuando yo salga, dejaría establecido el aumento de sueldo para que los que vengan reciban el salario que corresponde”, señaló.