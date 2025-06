La última Mesa Directiva del Congreso unicameral, ¿quiénes se perfilan para presidirla y qué intereses están en juego?

El Congreso unicameral está por llegar a su final y, desde ahora —o incluso antes—, comenzó la carrera para copar la última Mesa Directiva del Parlamento. Quienes han marcado sus distancias debido a la cercanía de las Elecciones 2026 son las bancadas del pacto: Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y Alianza para el Progreso, de César Acuña, que intentarán no formar parte de ninguna fórmula, pero sí de tener el control del próximo alfil que sea elegido.

Sin embargo, hay más cosas en juego que simplemente ocupar el cargo de presidente vicepresidentes: las oficinas del recinto legislativo. En ellas, fieles a su estilo, los grupos parlamentarios buscarían introducir a sus allegados o militantes de sus partidos. Es decir, buscan liderar la repartija, más que el poder, o viceversa, con sueldos mayores a los S/19.000 para sus allegados o militantes.

Pero vayamos por partes. Primero, sobre quién caerá el peso de ser el último titular de la Mesa Directiva del peor Congreso de la historia con su 3% de aprobación.

Según Eduardo Salhuana, APP no postulará a la próxima Mesa Directiva. "El Comité Ejecutivo Nacional, hace un mes, acordaron que en esta oportunidad APP no tendría la intención de postular a uno de sus miembros a la presidencia del Congreso. Son decisiones de tipo político en las cuales no he participado, son decisiones del partido que hay que acatar", reveló Salhuana; sin embargo, no descartó la postulación de algún colega en alguna vicepresidencia.

En comunicación con La República, al ser consultado por los posibles candidatos, el congresista de Alianza para el Progreso, Juan Carlos Lizarzaburu, dejó abierta la posibilidad para que los 130 congresistas puedan integrar la Mesa Directiva. Sin embargo, confesó que "ha escuchado que Podemos Perú tenía intención de presidirla; sin embargo, no hay nada definido aún".

En tanto, calificó como un "rumor" la eventual postulación de José Jerí (Somos Perú), quien fue denunciado por una presunta violación sexual. "Esa situación primero debe de aclararse". Además, Lizarzaburu evitó dar nombres de quiénes podrían llegar a la presidencia del Parlamento.

Por su parte, Edward Málaga consideró que la candidatura de Jerí no es la más propicia por la acusaciones en su contra. "Independientemente de que sean ciertas o no, ya es una mancha (la de la denuncia por presunta violación sexual) que, lamentablemente, no es compatible con la postulación".

No obstante, señaló que el nuevo presidente del Congreso debe ser uno que sea no agrupado o independiente —al igual que él—, aunque resaltó que no tendrían el apoyo suficiente. Sin embargo, barajó los nombres de posibles candidatos como Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) y Gladys Echaíz (Honor y Democracia), debido a que, según él, "tienen menos anticuerpos" y "figuras mayores con cierto respeto".

Por otro lado, Kelly Portalatino (Perú Libre) evitó brindar nombres de un posible candidato a la Mesa Directiva, pero dio las características del modelo a seguir. "Queremos un presidente que tenga esa empatía y sensibilidad y que no se deje llevar en opiniones o decisiones del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Economía", comentó

Asimismo, también coincidió con sus colegas sobre la candidatura de Jerí; pero instó a no tratarlo como si fuera culpable, debido a que existe la presunción de inocencia. "Todos los congresistas tienen la capacidad de postular para poder llegar a la presidencia, tienen que tener todas las condiciones de votos que garantice esta candidatura. No podemos sentenciar cuando todavía, tengo entendido, está en un proceso de investigación. Hasta que no se demuestre lo contrario, él es inocente".

Mientras tanto, Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) confesó que en una posible Mesa Directiva postularía el fujimorismo y sus alidos. Además, adelantó que su bancada apoyaría a una lista que sea oposición al Gobierno de Dina Boluarte.

"Nombres aún no, que yo sepa, al menos. Pero tengo entendido que estará: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Somos y Avanza hasta donde sé. Creo que la derecha ha cogobernado lo suficiente con Dina Boluarte desde el 7 de diciembre del 2021 como para apoyar este desmarque tardío de un sector", dijo.

No obstante, su colega de bancada, Roberto Sánchez, adelantó que presentarán una lista alternativa para ocupar la Mesa Directiva. Sánchez encabezaría la nómina. "Creemos que hay que democratizarla y no perpetuar una hegemonía. Para el lunes o martes tendremos noticias importantes".

De acuerdo con Panamericana Tv, los congresistas José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Diego Bazan (Renovación Popular) también se encuentran dentro de la lista de voceados para ocupar la presidencia de la última Mesa Directiva.

En otro momento, Ruth Luque (Bloque Democrático) evitó brindar nombres de posibles candidatos. Pese a que rechazó la postulación de José Jerí, mencionó que no le causaría sorpresa debido a las alianzas de las bancadas que gobiernan el Congreso. "Tiene una investigación en curso y delicada. No me parece que sea lo más adecuado, pero viniendo de una mayoría parlamentaria, fíjese que a estas alturas no me sorprendería".

La repartija desde la Mesa Directiva del Congreso

Ahora bien, el interés de tentar un cargo en la mesa directiva del Congreso para tener el control de ciertas oficinas de la institución, es legal. Según el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 005-2024-2025/MESA-CR, señala que la primera vicepresidencia —actualmente Patricia Juárez (Fuerza Popular) es la encargada de la Oficina de Participación Ciudadana y el Fondo Editorial, ambas copadas por excongresistas fujimoristas Milagros Salazar y Karina Beteta, quienes perciben un sueldo de S/17.991,97 y S/19.923, respectivamente.

Por el lado de la segunda vicepresidencia, esta manejaría la Oficina de Asesoramiento Científico y la de Cooperación Internacional, hoy en manos de Perú Libre. La primera la maneja el profesor y doctor en Psicología Educacional, Lizardo Chachi Montes, y recibe un salario mensual de S/19.377,11. La segunda es dirigida por Carina Palacios Quincho, exembajadora en Bolivia en el gobierno de Pedro Castillo, con un sueldo de S/19.377,11.

En tanto, la tercera vicepresidencia tiene bajo su poder dos oficinas: Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, al mando de la excongresista fujimorista Elsa Vega Fernández y gana S/19.377, mientras que la Oficina de Calidad Legislativa.

Beneficios: ¿Mesa Directiva o agencia de empleos?

Esto también es legal y por ello el interés por coparla crece: contar con una gran lista de asesores pese a la crisis económica que afronta el Perú. Así lo dice el Acuerdo N° 072-2023-2024, durante la gestión del apepista Alejandro Soto, en el que se establece que el presidente del Congreso contará con 13 asesores, mientras que los vicepresidentes, con 11 cada uno de niveles 10, 9, 7 y 3 en los que los sueldos oscilan entre los S/3.284 y S/12.204 mensualmente.

En total, 44 asesores para solo 4 autoridades del Legislativo. Ahora, en detalle: el asesor nivel 3 gana el mínimo S/3.284; el 7, S/6.767; el 9, S/10.000; y el 10, S/12.204.

En suma, mensualmente, el Congreso gasta solo en los asesores de la Mesa Directiva entre S/379.963 y S/414.766.

Otras oficinas en la mira de la nueva Mesa Directiva

Entre las otras 16 oficinas que tendría en la mira la próxima Mesa Directiva, se encuentra el ya copado Centro de Modalidades Formativas por la ‘hija política’ de César Acuña, Yessenia Millones, con un sueldo de S/19.377, así como la Dirección General Parlamentaria al mando del excandidato al Congreso por Fuerza Popular, Jaime Abensur Pinasco con un salario de S/26.237, y la Dirección General de Administración a cargo de la exmilitante de Acción Popular, Rosa Izaguirre Silva, con un alto salario de S/26.327.

Además, también figura la Oficina Legal y Constitucional del Congreso —nido de la presunta red de prostitución del Congreso— y que está liderada por Ángel Delgado Silva, militante de Avanza País, antes en el partido político el vinculado a Los Cuellos Blancos, Tomás Gálvez, Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! Delgado Silva gana S/19.377.

Por otro lado, en la Oficina de Participación Ciudadana, el Departamento de Redacción del Diario de los Debates y Departamento de Biblioteca del Congreso los lideran los fujimoristas Milagros Salazar, Alexander Quillca Chapilliquen y Diethell Columbus.

En la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización se encuentra bajo el mando de William Alcántara Infantes, exasesor de Richard Acuña, mientras que en el Área de Planeamiento está como jefe el exasesor de María Acuña, Jorge Iván Cruzalegui.

Lo más llamativo está en el Departamento de Comisiones, con Shirley Montenegro Flores, acusada de presuntamente quemar las pruebas incriminatorias en el proceso de lavado de activos contra Keiko Fujimori.