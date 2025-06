Viceministro emitió 17 resoluciones a favor de empresa que gerencia su exesposa

Entre el 6 de octubre de 2021 y el 13 de septiembre de 2022, en su condición de director general de Gestión de Residuos Sólidos, del Ministerio del Medio Ambiente, el ingeniero Edgar Romero La Puente suscribió 17 resoluciones a favor de solicitudes presentadas por la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales. En el mismo periodo, Karen Pasco Flores actuaba como gerente general y representante legal de la compañía beneficiada con las resoluciones de Edgar Romero. Pasco y Romero fueron esposos hasta 2012 y tuvieron dos hijos.

“Mi compromiso con la persona que se menciona (Karen Pasco Flores) culminó con el divorcio en marzo del 2012”, dijo Edgar Romero a La República, al tiempo que negó que las resoluciones que firmó aceptando las peticiones de Industrias Argüelles, fueron motivadas por la relación familiar con Pasco (son padres de dos hijos).

Pero en sus Declaraciones Juradas de Intereses (DJI), Romero no consignó que Karen Pasco fue su cónyuge y que era gerente y representante de Industrias Argüelles. Podría haberse abstenido de suscribir las resoluciones por el potencial conflicto de intereses, sin embargo Romero no lo hizo.

De las 17 resoluciones firmadas por Edgar Romero accediendo a los requerimientos de la empresa gerenciada por su exesposa Karen Pasco, Industrias Argüelles, 12 corresponden al año 2021 y las otras 5 al año 2022. A este último periodo corresponden las fotografías que Karen Pasco publicó en la red social Instagram en las que aparece junto con su exesposo, Edgar Romero, el director general de Gestión de Residuos Sólidos, el funcionario del Ministerio del Medio Ambiente que le dio visto bueno a sus peticiones a nombre de Industrias Argüelles.

Una parrilla. El 30 de mayo de 2023, Edgar Romero y Karen Pasco en el restaurante La Cuadra de Salvador. Dicen estar divorciados desde 2012. Foto: difusión

Fue su esposa, pero no sabe nada

El 6 de enero de 2022, Karen Argüelles publicó en su cuenta de Instagram fotografías con Edgar Romero bebiendo cerveza en Casa Andina Premium, Miraflores, en las que ella aparece en ropa de baño, con el siguiente texto: “Mi familia#GraciasDios”. Como se ha indicado ese año Romero rubricó 5 resoluciones del Minam a favor de Industrias Argüelles, donde labora su exesposa y madre de sus hijos, Karen Pasco.

Coincidentemente, el 6 de enero de 2022, la misma fecha del encuentro en Casa Andina Premium, Edgar Romero firmó una de las resoluciones como director general de Gestión de Residuos Sólidos, a favor de Industrias Argüelles, cuya gerente y representante es Karen Pasco.

Las publicaciones en Instagram de Karen Pasco con su exesposo continuaron.

El 30 de mayo de 2023 difundió la imagen de una cena íntima entre los dos en el exclusivo restaurante “La Cuadra de Salvador”, con el siguiente texto: Un relajito.”, añadiendo emoticones.

El 5 de febrero de 2024, nuevamente Karen Pasco difunde una imagen junto con Edgar Romero y sus hijos. Escribió: “Familia”, incluyendo emoticones.

Una de las 17 resoluciones suscritas por Edgar Romero autorizando solicitud de Industrias Argüelles, la empresa donde labora su exesposa. Foto: MINAM

Un servicio personalizado

Pocas semanas después, el 27 de marzo de 2024, Edgar Romero fue nombrado viceministro de Gestión Ambiental, cargo que ocupa hasta la actualidad.

La República preguntó al viceministro Edgar Romero: ¿Después de su divorcio, volvió usted a tener una relación de pareja con la señora Pasco?

No contestó.

“Si la respuesta es no, ¿cómo explica las fotografías en las que aparecen juntos en Casa Andina Premium y en el restaurante La Cuadra De Salvador?, se le insistió.

Tampoco hubo respuesta.

También se le preguntó al viceministro si era de su conocimiento que en su condición de gerente general y representante legal de Industrias Argüelles, sabía que su exesposa Karen Pasco Flores fue sentenciada por la compra fraudulenta de un terreno de 10.000 hectáreas de la comunidad campesina de Quipán (Canta, Lima). Y que en dicho lugar Industrias Argüelles construyó un relleno sanitario. Como se recordará, Romero emitió resoluciones a favor de Industrias Argüelles.

El viceministro Edgar Romero alegó: “Sobre cualquier proceso con sentencia legal que tenga o haya tenido (Karen Pasco), no es de mi conocimiento y no tengo relación y/o participación en ello. Las evaluaciones técnicas a los pedidos de trámites por parte de las empresas operadoras, se realizan en forma objetiva y homogénea para todas las solicitudes. Si hubo o no compra fraudulenta de terrenos, no es de mi competencia. Le corresponde determinar al Ministerio Público y/o al Poder Judicial determinar si existiera alguna irregularidad”.

Karen Pasco facilitó al expresidente de la comunidad de Quipán, Abel Mosquera Ortíz, la venta fraudulenta de un predio por S/600 mil cuando su verdadero valor era de S/5 millones, según las resoluciones judiciales.

En ese terreno Industrias Argüelles, durante la gestión de Karen Pasco, construyó un relleno sanitario que le permitió aumentar considerablemente contratos con varios municipios limeños para el servicio de recojo de residuos sólidos. En el periodo en el que Edgar Romero emitió resoluciones a favor de Industrias Argüelles, precisamente, esta empresa tiene contratos con municipios distritales limeños por más de S/95.8 millones en 2021 y S/117.6 millones en 2022.

Retrato. Karen Pasco publicó esta fotografía con Edgar Romero en su cuenta de Instagram en 2024. Él dice que no sabe nada de los casos judiciales de la madre de sus hijos. Foto: difusión

El 6 de noviembre de 2024, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Canta, sentenció a Karen Pasco Flores a cuatro años de prisión suspendida por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica.

Pasco interpuso una apelación, pero la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la desestimó, el 31 de marzo de 2025.

Así que Karen Pasco solicitó la casación de la sentencia. Sin embargo, la mencionada Sala Penal de Apelaciones, compuesta por Rubén Durán Huaringa, Luis La Rosa Paredes y Elizabeth Huaricancha Natividad, desestimaron el requerimiento de la gerente y representante de Industrias Argüelles, el 30 de mayo de este año.

Por intermedio de su abogado, Karen Pasco rechazó responder a preguntas sobre su caso que formuló este diario, arguyendo que era un asunto personal y advertía que se estaba haciendo uso indebido de las fotografías que publica en su cuenta de Instagram.

También manifestó que todavía no había recibido una sentencia firme por el caso de la compra fraudulenta del predio de la comunidad de Quipán, por lo que tampoco podía referirse al proceso. Mientras tanto, los contratos de Industrias Argüelles siguieron aumentando: en 2023, S/126.3 millones; en 2024, S/155.3 millones; y en lo que va de 2025, S/80.3 millones, lo que quiere decir que podría superar los años anteriores.

Presuntos delitos e infracciones